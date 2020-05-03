Экономика
REGNUMВ России авансы по госконтрактам увеличены до 50%
В пояснении к постановлению указано, что авансы увеличены с 30% до 50% от цены контракта. Речь идёт о предприятиях и компаниях, которые поставляют товары, выполняют работы или оказывают услуги для государственных нужд. Решение об увеличении размера аванса было утверждено правительством 16 апреля.
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Газета.Ru 11:31
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Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
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В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи
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Политика
Помпео заявил, что COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане
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Интерфакс 10:10
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
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РИА Новости 18:47
Политика
Джонсон призывает страны к массовой разработке вакцин от коронавируса
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RT на русском 18:48
Общество
У пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус
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В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
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Газета.Ru 06:24
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Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
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В Башкирию вернулись 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения
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Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
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Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам 9 мая
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Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов
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Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения
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