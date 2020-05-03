В пояснении к постановлению указано, что авансы увеличены с 30% до 50% от цены контракта. Речь идёт о предприятиях и компаниях, которые поставляют товары, выполняют работы или оказывают услуги для государственных нужд. Решение об увеличении размера аванса было утверждено правительством 16 апреля.

В России авансы по госконтрактам увеличены до 50%

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