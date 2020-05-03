Экономика
REGNUMВ России авансы по госконтрактам увеличены до 50%
В пояснении к постановлению указано, что авансы увеличены с 30% до 50% от цены контракта. Речь идёт о предприятиях и компаниях, которые поставляют товары, выполняют работы или оказывают услуги для государственных нужд. Решение об увеличении размера аванса было утверждено правительством 16 апреля.
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Футбол
Аршавин назвал Мертезакера «немецким Онопко»
Metaratings 14:24
Армия и оружие
Минобороны лишит армейских генералов каракулевых шапок
Минобороны лишит армейских генералов каракулевых шапок, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 30 апреля в 14:56
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Происшествия
В Петербурге пьяный мужчина напал на приехавших к его матери медиков
В Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на медицинских работников, которые оказывали помощь его матери, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД России По данным ведомства, инцидент произошел в доме 26 по улице Шпалерной.
РБК 06:11
Общество
Столичные росгвардейцы следят за нарушителями карантина с воздуха
Сотрудники Росгвардии следят за соблюдением режима самоизоляции в Москве и Подмосковье с помощью вертолетов и беспилотников.
Вечерняя Москва 06:36
Общество
Попова оценила возможность снятия ряда ограничений после 12 мая
Ранее Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:22
Общество
Бывший футболист сборной России обратился к «ноющим» о деньгах соотечественникам
Главный тренер грозненского «Ахмата» и в прошлом футболист сборной России Игорь Шалимов высказался на тему поддержки граждан во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 13:51
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая Регина Тодоренко попыталась отбелить свою репутацию, выпустив фильм о домашнем насилии.
News.ru 14:14
Здоровье
Потребление алкоголя в России увеличилось за время самоизоляции
Потребления алкоголя в России выросло на 2-3% за время режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса.
DP.RU 13:04
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок
Российская газета 01 мая в 06:33
Общество
Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом
Врач предупредил, что для заражения достаточно просто пройти мимо зараженного коронавирусом. При этом у многих нет никаких симптомов.
Профиль 10:06
Политика
Репетиция воздушного парада Победы пройдёт 4 мая в Москве
Москва, 2 мая 2020, 23:57 — REGNUM В небе Москвы 4 мая будет проведена репетиция авиапарада Победы, сообщает 2 мая газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
REGNUM вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом
32-летняя российская фотомодель Оксана Самойлова официально подала на развод с 34-летним рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном, более известным под своим сценическим псевдонимом Джиган.
Экспресс газета 12:11
Общество
Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных
«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости.
RT на русском 13:59
Общество
Вирусолог усомнился в правильности отказа Швеции от карантина
Выбранная шведскими властями стратегия отказа от жестких ограничений в период пандемии коронавируса может быть неверна, заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Экономика сегодня 06:21
Авто
В мае АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня вчера в 01:29
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Общество
Минпромторг: Запрет на экспорт масок за пределы ЕАЭС остался в силе
Запрет на экспорт масок за пределы ЕАЭС остается в силе, следует из комментариев Минпромторга.
Российская газета 12:17
Киберспорт
Call of Duty: Warzone станет главной для разных вселенных франшизы
Как сообщают зарубежные СМИ, Call of Duty: Warzone должна стать нечто общим, что объединит все вселенные.
The GEEK 11:13
Футбол
«Манчестер Сити» — единственная команда в мире, которая стоит более 1 млрд евро
Рейтинг возглавил «Манчестер Сити», став единственной командой в мире, общая трансферная стоимость футболистов которой превысила 1 млрд евро.
Metaratings 13:56
Политика
В захвате Капитолия Мичигана участвовала милиция «Свобода Мичигана»
В захвате Капитолия в Мичигане участвовала милиция «Свобода Мичигана», сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Associated Press.
ToDay News Ufa 11:45
Шоу-бизнес
64-летняя Наталья Андрейченко приняла участие в мировом челлендже
Наталья Андрейченко решила, что возраст веселью не помеха и приняла участие в мировом челлендже #quarantinepillowchallenge.
Телепрограмма 09:46
Общество
У пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус
В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко.
RT на русском 09:12
Футбол
УЕФА может рекомендовать РФС вернуться на систему «весна-осень»
Чемпионат России уже проводил сезон по системе «весна-осень» до 2010 года.
Vprognoze.ru 12:22
Космос
Гравитационные волны станут детекторами для поиска миллионов черных дыр в эволюции Вселенной
Новое исследование подтверждает этот факт, оно же предполагает, что масса черной дыры может помочь определить историю расширения Вселенной, используя только данные гравитационных волн.
Экология Регионов вчера в 12:55
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
В МЧС дали рекомендации по профилактике коронавируса
В МЧС посоветовали россиянам после возвращения с улицы промывать глаза, нос и горло, чтобы предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 03:03
Политика
МИД Украины выпустил заявление в связи с годовщиной трагедии в Одессе
МИД Украины заявил, что Россия не заинтересована в выяснении обстоятельств трагедии в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года при пожаре в Доме профсоюзов.
Политика Сегодня 01:26
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32