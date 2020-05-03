Исполнители государственных контрактов смогут получать аванс в размере 50% от суммы контракта, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.

Правительство увеличило авансы по госконтрактам до 50%

Происшествия Пьяный мужчина напал на врачей скорой помощи в Санкт-Петербурге В квартире находился 42-летний мужчина. Он без причин повалил на пол врача, снял с него маску и порвал защитный костюм.

Общество В Ярославской области коронавирусом заболели больше 700 человек За минувшие сутки в лабораториях области проведено 736 анализов. На карантине находятся 1271 человек, это те, кто общался с заболевшими. 220

Общество В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово. 642

Общество Число случаев коронавируса в Пензенской области превысило 500 Заболевшие являются жителями Пензы (12), Бессоновского (7), Башмаковского (2), Городищенского (2), Пензенского (2), Каменского (2), Мокшанского (1), Земетчинского (1), Сердобского (1) районов, а также города Заречного (1). Как в настоящее время распределяются случаи коронавируса в Пензенской области можно посмотреть на карте. 26

Политика Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу". 552

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 655

Наука Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и университета Восточной Англии. 753

Общество В России подтвердились еще 9623 случая коронавируса За последние сутки в России зарегистрировано 9623 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. 24

Политика Чехия может начать открывать границы уже в июле «Был бы рад, если бы с июля мы полностью открыли границы с четырьмя соседними странами — Австрией, Германией, Польшей и Словакией», — приводит издание Aktualne.cz слова чешского министра. 2

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май» Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги. 29

Происшествия 69 человек за сутки заболели коронавирусом в Курской области По данным оперштаба на 07:30, субботы, 2 мая на территории Курской области за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще 69 человек. 145

Авто Старт продаж Chery Exeed состоится летом Новый полноразмерный кроссовер Exeed TXL, призванный стать первой моделью премиального суббренда Chery в России, поступит в продажу летом 2020 года. 2