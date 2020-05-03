Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство увеличило авансы по госконтрактам до 50%

Исполнители государственных контрактов смогут получать аванс в размере 50% от суммы контракта, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

По госконтрактам будут выплачивать аванс в 50%

Московский Комсомолец02:53

Правительство увеличило авансы по госконтрактам с 30% до 50%

Коммерсантъ02:49

Правительство увеличило авансы по госконтрактам до 50%

Газета.Ru02:28

Авансы по госконтрактам в России повышены до 50 процентов

Вести.Ru02:49

Кабмин поднял авансы по госконтрактам до 50% в рамках мер поддержки экономики

ТАСС02:24

Компании будут авансом получать до 50% цены госконтракта в условиях коронавируса

Интерфакс02:22

Исполнители госконтрактов смогут авансом получать до 50% от стоимости

РИА Новости02:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:44, Ашберн
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,3K
Происшествия

Пьяный мужчина напал на врачей скорой помощи в Санкт-Петербурге

В квартире находился 42-летний мужчина. Он без причин повалил на пол врача, снял с него маску и порвал защитный костюм.
Говорит Москва 04:28
Общество

В Ярославской области коронавирусом заболели больше 700 человек

За минувшие сутки в лабораториях области проведено 736 анализов. На карантине находятся 1271 человек, это те, кто общался с заболевшими.
Эхо76 - Ярославль 04:02
220
Шоу-бизнес

Никита Джигурда вызвал на дуэль Владимира Соловьева

Uznayvse.ru 01 мая в 09:12
85
Общество

В Великобритании был план на случай смерти Джонсона от COVID-19

Лондон, 3 мая 2020, 01:10 — REGNUM Правительство Великобритании разработало план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона от осложнений COVID-19.
REGNUM вчера в 18:10
38
Политика

Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе

В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
1,1K
Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости вчера в 12:54
642
Происшествия

Двое детей выпали из окна и разбились в Москве

Lenta.ru вчера в 12:18
376
Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии

РБК вчера в 21:25
155
Общество

В России за сутки выявлено более 10,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Москва, 3 мая 2020, 10:27 — REGNUM В России за сутки 2 мая выявлено 10 633 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на официальном сайте стопкорнавирус.рф.
REGNUM 03:27
15
Общество

Число случаев коронавируса в Пензенской области превысило 500

Заболевшие являются жителями Пензы (12), Бессоновского (7), Башмаковского (2), Городищенского (2), Пензенского (2), Каменского (2), Мокшанского (1), Земетчинского (1), Сердобского (1) районов, а также города Заречного (1). Как в настоящее время распределяются случаи коронавируса в Пензенской области можно посмотреть на карте.
ПензаИнформ 02:53
26
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
552
Общество

За сутки 58 зараженных коронавирусом человек скончались в России

За прошедшие сутки 58 зараженных коронавирусом человек скончались в России. Об этом сообщил оперативный штаб 3 мая.
Известия 03:27
50
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
655
Технологии

«Росатом» продлит срок жизни стволов пушек и гаубиц

Специалисты ТРИНИТИ* предложили новую технологию для продления "жизни" стволов пушек и гаубиц.
Деловое.ТВ вчера в 13:12
44
Общество

В Свердловской области за день выявили 232 случая заражения COVID-19

Количество новых пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом в Свердловской области превысило показатели вчерашнего дня больше, чем в три раза.
Российская газета 01 мая в 04:14
107
Происшествия

Более 1,5 кг изъяли в Липецкой области наркотических средств

Kursk.com 02:55
Наука

Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D

Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
753
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
2,3K
Общество

В России подтвердились еще 9623 случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировано 9623 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Компания вчера в 04:37
24
Политика

Чехия может начать открывать границы уже в июле

«Был бы рад, если бы с июля мы полностью открыли границы с четырьмя соседними странами — Австрией, Германией, Польшей и Словакией», — приводит издание Aktualne.cz слова чешского министра.
Телеканал 360° вчера в 17:53
2
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»

Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 01 мая в 06:49
29
Армия и оружие

Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР

Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».
RT на русском вчера в 23:37
86
Происшествия

69 человек за сутки заболели коронавирусом в Курской области

По данным оперштаба на 07:30, субботы, 2 мая на территории Курской области за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще 69 человек.
Kursk.com вчера в 03:45
145
Авто

Старт продаж Chery Exeed состоится летом

Новый полноразмерный кроссовер Exeed TXL, призванный стать первой моделью премиального суббренда Chery в России, поступит в продажу летом 2020 года.
Автоновости дня вчера в 10:57
2
Общество

В России провели более 4 миллионов тестов на коронавирус

Уже более 4,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Российская газета 03:27
16
Общество

83 человека за сутки в Ростовской области заболели коронавирусом

Число заболевших в регионе достигло 1026 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 11 человек.
Privet-Rostov.ru 01 мая в 04:37
369
Происшествия

На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста

Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове, после того как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин.
Известия вчера в 14:37
6
Общество

Власти Петербурга проверят ролики о вечеринке на Крестовском острове

РБК вчера в 19:05
486
Происшествия

За сутки в Калининградской области выявили коронавирус у 41 человека

За сутки в Калининградской области выявили коронавирус у 41 человека. Общее число заражённых с начала пандемии достигло 479.
Калининград.Ru 03:30
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное