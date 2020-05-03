Экономика
Газета.RuПравительство увеличило авансы по госконтрактам до 50%
Исполнители государственных контрактов смогут получать аванс в размере 50% от суммы контракта, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.
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Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Происшествия
Пьяный мужчина напал на врачей скорой помощи в Санкт-Петербурге
В квартире находился 42-летний мужчина. Он без причин повалил на пол врача, снял с него маску и порвал защитный костюм.
Говорит Москва 04:28
Общество
В Ярославской области коронавирусом заболели больше 700 человек
За минувшие сутки в лабораториях области проведено 736 анализов. На карантине находятся 1271 человек, это те, кто общался с заболевшими.
Эхо76 - Ярославль 04:02
Шоу-бизнес
Никита Джигурда вызвал на дуэль Владимира Соловьева
Uznayvse.ru 01 мая в 09:12
Общество
В Великобритании был план на случай смерти Джонсона от COVID-19
Лондон, 3 мая 2020, 01:10 — REGNUM Правительство Великобритании разработало план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона от осложнений COVID-19.
REGNUM вчера в 18:10
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости вчера в 12:54
Происшествия
Двое детей выпали из окна и разбились в Москве
Lenta.ru вчера в 12:18
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии
РБК вчера в 21:25
Общество
В России за сутки выявлено более 10,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Москва, 3 мая 2020, 10:27 — REGNUM В России за сутки 2 мая выявлено 10 633 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на официальном сайте стопкорнавирус.рф.
REGNUM 03:27
Общество
Число случаев коронавируса в Пензенской области превысило 500
Заболевшие являются жителями Пензы (12), Бессоновского (7), Башмаковского (2), Городищенского (2), Пензенского (2), Каменского (2), Мокшанского (1), Земетчинского (1), Сердобского (1) районов, а также города Заречного (1). Как в настоящее время распределяются случаи коронавируса в Пензенской области можно посмотреть на карте.
ПензаИнформ 02:53
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Общество
За сутки 58 зараженных коронавирусом человек скончались в России
За прошедшие сутки 58 зараженных коронавирусом человек скончались в России. Об этом сообщил оперативный штаб 3 мая.
Известия 03:27
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Технологии
«Росатом» продлит срок жизни стволов пушек и гаубиц
Специалисты ТРИНИТИ* предложили новую технологию для продления "жизни" стволов пушек и гаубиц.
Деловое.ТВ вчера в 13:12
Общество
В Свердловской области за день выявили 232 случая заражения COVID-19
Количество новых пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом в Свердловской области превысило показатели вчерашнего дня больше, чем в три раза.
Российская газета 01 мая в 04:14
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Общество
В России подтвердились еще 9623 случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировано 9623 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Компания вчера в 04:37
Политика
Чехия может начать открывать границы уже в июле
«Был бы рад, если бы с июля мы полностью открыли границы с четырьмя соседними странами — Австрией, Германией, Польшей и Словакией», — приводит издание Aktualne.cz слова чешского министра.
Телеканал 360° вчера в 17:53
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 01 мая в 06:49
Армия и оружие
Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР
Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».
RT на русском вчера в 23:37
Происшествия
69 человек за сутки заболели коронавирусом в Курской области
По данным оперштаба на 07:30, субботы, 2 мая на территории Курской области за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще 69 человек.
Kursk.com вчера в 03:45
Авто
Старт продаж Chery Exeed состоится летом
Новый полноразмерный кроссовер Exeed TXL, призванный стать первой моделью премиального суббренда Chery в России, поступит в продажу летом 2020 года.
Автоновости дня вчера в 10:57
Общество
В России провели более 4 миллионов тестов на коронавирус
Уже более 4,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Российская газета 03:27
Общество
83 человека за сутки в Ростовской области заболели коронавирусом
Число заболевших в регионе достигло 1026 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 11 человек.
Privet-Rostov.ru 01 мая в 04:37
Происшествия
На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста
Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове, после того как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин.
Известия вчера в 14:37
Происшествия
За сутки в Калининградской области выявили коронавирус у 41 человека
За сутки в Калининградской области выявили коронавирус у 41 человека. Общее число заражённых с начала пандемии достигло 479.
Калининград.Ru 03:30