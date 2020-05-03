Москва, 3 мая 2020, 10:10 — REGNUM Авансы по госконтрактам увеличены в России до 50% в рамках мер поддержки экономики. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован 3 мая на сайте правительства.

В России авансы по госконтрактам увеличены до 50%

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