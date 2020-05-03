Коронавирус
REGNUMВ России авансы по госконтрактам увеличены до 50%
Москва, 3 мая 2020, 10:10 — REGNUM Авансы по госконтрактам увеличены в России до 50% в рамках мер поддержки экономики. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован 3 мая на сайте правительства.
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Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Космос
Марсоход Curiosity может прекратить работу из-за финансовых проблем NASA
Машины и Механизмы вчера в 08:20
Общество
В Кузбассе за прошедшие сутки выявили 13 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Кузбассе зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный межведомственный штаб области.
Аргументы и Факты - Кузбасс 00:37
Политика
Бывший канцлер Германии призвал отменить санкции против России
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер призвал отменить санкции Евросоюза против России и назвал их бессмысленными.
Lenta.ru 02:09
Здоровье
Первые случаи смерти от коронавируса зарегистрированы в Таджикистане
Первые два летальных исхода заболевания коронавирусом зарегистрированы в Таджикистане.
Lenta.ru вчера в 15:07
Общество
Это самый большой прирост за сутки: в России 10633 новых случая коронавируса
За последние сутки в России обнаружено 10 633 новых случая коронавируса, с начала пандемии соответствующий диагноз поставлен 134 687 людям.
45.ru 03:25
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Футбол
Уткин объяснил, почему «Локомотиву» выгодно сменить Сёмина сейчас
Уткин отмечает, что главным ресурсом Юрия Сёмина является поддержка болельщиков на стадионе, в то время как нового наставника «железнодорожников» будет ожидать свист «при первой неудаче, а, возможно и с первой минуты».
Евро-футбол.ру 02:47
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
30 апреля Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину о том, что его тесты на коронавирус дали положительные результаты.
Известия 03:10
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости 01 мая в 05:58
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Общество
Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе
Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
Здоровье
В Якутии проводится рекордное количество тестирований на COVID-19
Как сказал 3 мая в ходе брифинга Айсен Николаев, в Якутии вышли на рекордный уровень по количеству тестирований.
Якутия Daily 03:23
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад подсолнечного масла
В подмосковном Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом.
Вести.Ru 01:42
Общество
Кабмин снял запрет на вывоз масок из России
Правительство РФ сняло временные ограничения на вывоз из страны медицинских масок, бинтов, респираторов, а также средств дезинфекции, противочумных костюмов и медицинского оборудования.
BFM.ru 02:54
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество
Украинский журналист призвал бороться с русскоязычными гостями Львова
Львов, Украина, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Львовский журналист Остап Дрозов призвал львовян обманывать русскоязычных туристов, приехавших во Львов.
REGNUM 01:59
Футбол
Футболист Давыдов не может вернуться в РФ из Болгарии
Российский нападающий Денис Давыдов не может улететь из Болгарии после расторжения контракта с софийским ЦСКА.
News.ru вчера в 12:59
Общество
В России провели свыше 4,1 млн тестов на коронавирус
Число выполненных в России тестов на новую коронавирусную инфекцию превысило 4,1 млн, сообщает Роспотребнадзор.
Интерфакс 02:53
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском вчера в 19:49
Спорт
Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA
Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировала итоги расследования Всемирног антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российских атлетов.
Деловое.ТВ вчера в 11:53
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
Общество
Россиян призвали не рассчитывать на отпуск за границей в этом году
Россиянам не следует рассчитывать на отпуск за границей до конца 2020 года.
9111.ru вчера в 10:07
Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК вчера в 17:06
Политика
Трамп не исключил введение дополнительных пошлин на товары из КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассматривает вариант введения дополнительных пошлин на китайские товары.
RT на русском 01 мая в 19:24
Армия и оружие
На границе Южной и Северной Кореи произошла стрельба
Коммерсантъ вчера в 23:21
Общество
В России выявили более десяти тысяч случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрированы 10 633 новых случаев коронавируса, всего - 134 687, у половины выявленных за сутки заболевших не было симптомов, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:27
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 мая
За сутки в Москве зарегистрировали еще 34 смерти пациентов с коронавирусом. Общее число умерших в столице выросло до 729 человек.
РБК 03:07