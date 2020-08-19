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РИА Новости
РИА Новости

В России банк впервые выдал кредит под залог криптовалюты

Экспобанк выдал первый в России кредит под залог криптовалюты, сделка была проведена 17 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

В России выдан первый кредит под криптовалюту

Кредит выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves. По словам руководителя юридического направления Экспобанка Танзилы Яндиевой, сделка носит «прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества».
Коммерсантъ18:33
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

СМИ: первый кредит под криптовалюту выдан в России

Национальная служба новостей03:46
Lenta.ru

В России впервые по-новому выдали кредит

Lenta.ru04:52
ТК Звезда

«Ъ»: в России выдан первый кредит под криптовалюту

ТК Звезда04:37
РИА Новости

В России банк впервые выдал кредит под залог криптовалюты

РИА Новости05:42
РБК

В России впервые официально выдали кредит под залог криптовалюты

РБК02:32
Телеканал 360°

Первый кредит под криптовалюту выдали в России

Телеканал 360°00:40
Коммерсантъ

В России выдан первый кредит под криптовалюту

Коммерсантъ18:33

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Стало известно имя второго свидетеля защиты по делу Михаила Ефремова

Актриса Татьяну Беркович была вызвана в суд адвокатами актера Михаила Ефремова, устроившего аварию со смертельным исходом на Садовом кольце в Москве, в качестве свидетеля защиты, 19 августа сообщает ИА Красная Весна.
3:38
ИА Красная Весна06:34
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В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея

После пропажи директора музея сотрудники Национального художественного музея Белоруссии и Национального исторического музея вышли на акцию в его поддержку и выразили солидарность со всеми, кто пропал до и после выборов.
РБКвчера в 13:41
2,2K

Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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Настя Каменских показала фигуру без одежды

Я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого.
Настя Каменских
ИнфоСМИвчера в 15:10
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Колледжам рекомендовали исключить проведение массовых мероприятий

В документе всем средним профессиональным учебным заведениям предлагается отменить все массовые мероприятия в условиях пандемии, а занятия заочных и вечерних групп перевести в дистанционный формат.
Российская газета05:39

Лукашенко обвинил Запад в финансировании протестов и беспорядков

Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся.
Александр Лукашенко
Газета.Ru05:26
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