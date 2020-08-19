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РИА Новости
РИА Новости

В России банк впервые выдал кредит под залог криптовалюты

Экспобанк выдал первый в России кредит под залог криптовалюты, сделка была проведена 17 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

В России выдан первый кредит под криптовалюту

Кредит выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves. По словам руководителя юридического направления Экспобанка Танзилы Яндиевой, сделка носит «прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества».
Коммерсантъ18:33
Подробнее о событии
РИА Новости

В России банк впервые выдал кредит под залог криптовалюты

РИА Новости05:42
Коммерсантъ

В России выдан первый кредит под криптовалюту

Коммерсантъ18:33
ТК Звезда

«Ъ»: в России выдан первый кредит под криптовалюту

ТК Звезда04:37
Национальная служба новостей

СМИ: первый кредит под криптовалюту выдан в России

Национальная служба новостей03:46
РБК

В России впервые официально выдали кредит под залог криптовалюты

РБК02:32
Телеканал 360°

Первый кредит под криптовалюту выдали в России

Телеканал 360°00:40
Lenta.ru

В России впервые по-новому выдали кредит

Lenta.ru04:52

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Российский космонавт с МКС заснял НЛО

Находящийся на Международной космической станции (МКС) российский космонавт Иван Вагнер в ходе наблюдения за полярным сиянием (авророй) заснял над Южным полушарием Земли пять неопознанных летающих объектов (НЛО).
Lenta.ru07:50
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Училищам рекомендовали обучать заочные и вечерние группы дистанционно

Занятия вечерних и заочных групп в училищах рекомендуется максимально перевести в дистанционный формат, следует из рекомендаций по профилактике коронавируса в профессиональных образовательных учреждениях, которые опубликованы на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости05:12
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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Селекционер Александр Аверьянов вернулся в «Спартак»

Александр Аверьянов, ранее работавший заместителем главы селекционной службы "Спартака", вернулся в московский футбольный клуб, сообщил РИА Новости директор департамента по связям с общественностью "красно-белых" Антон Фетисов.
РИА Новости07:39

Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
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