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РИА Новости
РИА Новости

В России банк впервые выдал кредит под залог криптовалюты

Экспобанк выдал первый в России кредит под залог криптовалюты, сделка была проведена 17 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

В России выдан первый кредит под криптовалюту

Кредит выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves. По словам руководителя юридического направления Экспобанка Танзилы Яндиевой, сделка носит «прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества».
Коммерсантъ18:33
Подробнее о событии
РБК

В России впервые официально выдали кредит под залог криптовалюты

РБК02:32
Lenta.ru

В России впервые по-новому выдали кредит

Lenta.ru04:52
ТК Звезда

«Ъ»: в России выдан первый кредит под криптовалюту

ТК Звезда04:37
Национальная служба новостей

СМИ: первый кредит под криптовалюту выдан в России

Национальная служба новостей03:46
РИА Новости

В России банк впервые выдал кредит под залог криптовалюты

РИА Новости05:42
Телеканал 360°

Первый кредит под криптовалюту выдали в России

Телеканал 360°00:40
Коммерсантъ

В России выдан первый кредит под криптовалюту

Коммерсантъ18:33

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
REGNUM05:56
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Лавров признал, что выборы президента Белоруссии не были идеальными

Выборы президента Белоруссии не были идеальными и белорусское руководство это признает, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью программе «60 минут» на телеканале "Россия-1".
Национальная служба новостей06:50
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В ФРГ заявили о непредсказуемых последствиях санкций против СП-2

Германию могут ждать непредсказуемые последствия, если она не примет ответных мер на санкции США в отношении «Северного потока – 2». Такое мнение выразила премьер-министр земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг в интервью WirtschaftsWoche.
Известиявчера в 16:30
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Александр Овечкин поздравил старшего сына с днём рождения

18-го августа Серёже Овечкину исполнилось два года В Instagram-аккаунте известного хоккеиста появился нежный пост с каруселью фотографий из жизни его старшего сына, который отмечает сегодня день рождения.
Inc-news.ruвчера в 16:13
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