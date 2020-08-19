В России банк впервые выдал кредит под залог криптовалюты
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Экспобанк выдал первый в России кредит под залог криптовалюты, сделка была проведена 17 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.В источнике
С чего всё началось
В России выдан первый кредит под криптовалюту
Кредит выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves. По словам руководителя юридического направления Экспобанка Танзилы Яндиевой, сделка носит «прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества».
Коммерсантъ18:33
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