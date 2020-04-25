с чего всё началось

По новому законопроекту банки не смогут без объяснения причин заблокировать счёт или отказаться от совершения операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих добросовестность.

В России банкам запретят блокировать счета без объяснения причин

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