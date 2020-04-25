Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин. Сейчас банки могут блокировать счета, если посчитают какую-то операцию подозрительной или клиент не предоставил документы, подтверждающие добросовестность.
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с чего всё началось
В результате граждане могут лишиться доступа к своим деньгам, а предприниматели — не суметь расплатиться с сотрудниками, поставщиками или контрагентами, сказано
 в сообщении на сайте кабмина.
News.ru07:30

Подробнее о событии

Кабмин внес в Госдуму проект о запрете блокировать счета без объяснения

РБК08:59

Правительство одобрило законопроект о запрете блокировки счетов без объяснения причин

Парламентская газета03:22

Законопроект о запрете блокировки счёта без объяснения причин внесли в ГД

News.ru07:30

В Госдуму внесен проект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин

ПРАЙМ07:26

Кабмин одобрил законопроект о запрете блокировать счета в банках без объяснения причин

ТАСС02:26

В Госдуму внесли проект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин

Rambler News Service08:34

Кабмин планирует запретить банкам блокировать счета без объяснения причин

Независимая газета23 апреля в 06:05
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Футбол

Акинфеев оказался самым преданным футболистом в Европе

Акинфеев окончил академию ЦСКА, дебютировал 16-летним весной 2003 года и провёл в клубе 17 лет и почти четыре месяца — дольше, чем кто-либо ещё в Европе.
News.ru 11:16
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек

Количество людей, умерших после заражения коронавирусом, в мире превысило отметку 200 тысяч (всего от COVID-19 скончались 200 698 человек).
Югополис 14:23
5
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 апреля

Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 74588, за последние сутки оно выросло на 5966.
РБК 02:51
5
Здоровье

Первый случай коронавируса зарегистрировали в Свободном

17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, они эпидемиологические связаны с больными COVID-2019, выявленными 16 апреля.
Телепорт вчера в 02:09
22
Общество

Суд заблокировал сделку Ксении Собчак на крабовом рынке

В середине марта телеведущая и бывшая кандидат в президенты Ксения Собчак чуть не стала владелицей крабового бизнеса.
Forbes 13:49
Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
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Общество

Код доступа: Юлия Латынина

Напоминаю, что нас можно слушать на «Эхо Москвы», смотреть «Код доступа» можно на YouTube «Эха Москвы» и на моем собственном YouTube «Латынина ТВ», на который прошу вас не забывать подписываться.
Эхо Москвы 15:55
Политика

Дипломат опроверг информацию о смерти Ким Чен Ына

Глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что появившиеся ранее в субботу, 25 апреля, сообщения о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не соответствует действительности.
Известия 16:57
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Шоу-бизнес

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
РИА Новости 14:05
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Происшествия

Главврач выпала из окна красноярского госпиталя

Инцидент произошел накануне, 25 апреля в Красноярском краевом госпитале для ветеранов войн по ул. Вильского 11.
Kursk.com 14:37
38
Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС 16:42
126
Общество

Помощник Путина назвал приоритеты для власти

Ранее 25 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил, что в результате пандемии новой коронавирусной инфекции от шести до девяти миллионов россиян — не менее 7-8 процентов экономически активного населения страны — могут остаться без работы.
Lenta.ru 15:24
Музыка

Ветеран Второй мировой возглавил британский хит-парад

Коммерсантъ 10:23
Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
56
Общество

В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию

В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:56
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Происшествия

В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19

Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:44
25
Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
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Армия и оружие

Al-Monitor: Эрдогану будет сложно объяснить оппозиции, почему С-400 не развёрнуты близ Идлиба

В англоязычном издании Al-Monitor, освещающем события на Ближнем Востоке, вышел материал, посвящённый отсрочке ввода в эксплуатацию в Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Военное обозрение вчера в 06:54
Общество

Жители Берлина вышли на митинг против карантина

News.ru 12:05
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Религия

В РПЦ опровергли сокрытие информации о зараженных священниках

В РПЦ не скрывают масштабов заражения COVID-19 среди духовенства, однако такие сведения не являются общественно-значимой информацией, сообщил в своем Telegram-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 16:22
Футбол

«Олимпиакос» могут понизить в классе за договорной матч

Пирейскому «Олимпиакосу» грозит серьезное наказание за участие в договорном поединке, об этом информирует издание AS.
Евро-футбол.ру 06:09
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
5,8K
Общество

В Испании со 2 мая могут разрешить заниматься спортом на улице

Правительство Испании может разрешить заниматься спортом на улице со 2 мая, если тенденция распространения нового коронавируса будет продолжать снижаться.
ТАСС 15:46
3
Происшествия

В Туле произошел пожар на заводе

РИА Новости 16:54
Религия

Замглавы отдела внешних церковных связей РПЦ заразился коронавирусом

Росбалт 16:07
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Кино

Аль Пачино отмечает 80-летний юбилей

RT на русском 03:48
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Происшествия

В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны

Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
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Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу

Комментатор Рамазан Рабаданов подтвердил информацию о том, что отец и тренер Хабиба Нурмагомедова оказался в больнице с предварительным диагнозом «пневмония».
LiveResult.Ru 14:42
15
Происшествия

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил появление имен четырех медсестер, работавших в медицинских учреждениях города, в неофициальном списке медиков, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса COVID-19.
РБК 15:44
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Армия и оружие

Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16

Вести.Ru 10:25
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