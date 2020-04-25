Экономика
КоммерсантъВ России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин. Сейчас банки могут блокировать счета, если посчитают какую-то операцию подозрительной или клиент не предоставил документы, подтверждающие добросовестность.
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с чего всё началось
В результате граждане могут лишиться доступа к своим деньгам, а предприниматели — не суметь расплатиться с сотрудниками, поставщиками или контрагентами, сказано в сообщении на сайте кабмина.News.ru07:30
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Правительство одобрило законопроект о запрете блокировки счетов без объяснения причин
Парламентская газета03:22
В Госдуму внесли проект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин
Rambler News Service08:34
Кабмин планирует запретить банкам блокировать счета без объяснения причин
Независимая газета23 апреля в 06:05
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Акинфеев окончил академию ЦСКА, дебютировал 16-летним весной 2003 года и провёл в клубе 17 лет и почти четыре месяца — дольше, чем кто-либо ещё в Европе.
News.ru 11:16
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек
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Югополис 14:23
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 апреля
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Здоровье
Первый случай коронавируса зарегистрировали в Свободном
17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, они эпидемиологические связаны с больными COVID-2019, выявленными 16 апреля.
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Общество
Суд заблокировал сделку Ксении Собчак на крабовом рынке
В середине марта телеведущая и бывшая кандидат в президенты Ксения Собчак чуть не стала владелицей крабового бизнеса.
Forbes 13:49
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
Общество
Код доступа: Юлия Латынина
Напоминаю, что нас можно слушать на «Эхо Москвы», смотреть «Код доступа» можно на YouTube «Эха Москвы» и на моем собственном YouTube «Латынина ТВ», на который прошу вас не забывать подписываться.
Эхо Москвы 15:55
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Глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что появившиеся ранее в субботу, 25 апреля, сообщения о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не соответствует действительности.
Известия 16:57
Шоу-бизнес
Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»
Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
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Главврач выпала из окна красноярского госпиталя
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Kursk.com 14:37
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники
Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
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Общество
Помощник Путина назвал приоритеты для власти
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Lenta.ru 15:24
Музыка
Ветеран Второй мировой возглавил британский хит-парад
Коммерсантъ 10:23
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
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В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию
В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:56
Происшествия
В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19
Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Al-Monitor: Эрдогану будет сложно объяснить оппозиции, почему С-400 не развёрнуты близ Идлиба
В англоязычном издании Al-Monitor, освещающем события на Ближнем Востоке, вышел материал, посвящённый отсрочке ввода в эксплуатацию в Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Военное обозрение вчера в 06:54
Религия
В РПЦ опровергли сокрытие информации о зараженных священниках
В РПЦ не скрывают масштабов заражения COVID-19 среди духовенства, однако такие сведения не являются общественно-значимой информацией, сообщил в своем Telegram-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 16:22
Футбол
«Олимпиакос» могут понизить в классе за договорной матч
Пирейскому «Олимпиакосу» грозит серьезное наказание за участие в договорном поединке, об этом информирует издание AS.
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РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
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Общество
В Испании со 2 мая могут разрешить заниматься спортом на улице
Правительство Испании может разрешить заниматься спортом на улице со 2 мая, если тенденция распространения нового коронавируса будет продолжать снижаться.
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В Туле произошел пожар на заводе
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Аль Пачино отмечает 80-летний юбилей
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Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
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Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу
Комментатор Рамазан Рабаданов подтвердил информацию о том, что отец и тренер Хабиба Нурмагомедова оказался в больнице с предварительным диагнозом «пневмония».
LiveResult.Ru 14:42
Происшествия
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил появление имен четырех медсестер, работавших в медицинских учреждениях города, в неофициальном списке медиков, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса COVID-19.
РБК 15:44