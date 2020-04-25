Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин. Сейчас банки могут блокировать счета, если посчитают какую-то операцию подозрительной или клиент не предоставил документы, подтверждающие добросовестность.
Читать в источнике
Комментировать89
с чего всё началось
В результате граждане могут лишиться доступа к своим деньгам, а предприниматели — не суметь расплатиться с сотрудниками, поставщиками или контрагентами, сказано
 в сообщении на сайте кабмина.
News.ruвчера в 07:30

Подробнее о событии

Кабмин внес в Госдуму проект о запрете блокировать счета без объяснения

РБКвчера в 08:59

Кабмин планирует запретить банкам блокировать счета без объяснения причин

Независимая газета23 апреля в 06:05

Законопроект о запрете блокировки счёта без объяснения причин внесли в ГД

News.ruвчера в 07:30

В Госдуму внесен проект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин

ПРАЙМвчера в 07:26

Кабмин одобрил законопроект о запрете блокировать счета в банках без объяснения причин

ТАССвчера в 02:26

Правительство одобрило законопроект о запрете блокировки счетов без объяснения причин

Парламентская газетавчера в 03:22

В Госдуму внесли проект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин

Rambler News Serviceвчера в 08:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 02:25, Ашберн
Общество

New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции

Коммерсантъ вчера в 16:41
1,4K
Происшествия

Главврач красноярского госпиталя выпала с пятого этажа

Красноярск, 26 апреля 2020, 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск».
REGNUM 02:15
579
Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
648
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,5K
Общество

В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
4,2K
Происшествия

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:44
618
Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
69
Религия

Коронавирусная Антипасха ждет россиян в последнее воскресенье апреля

На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его невысказанную просьбу.
SM News вчера в 23:28
5
Общество

Италия будет закрыта для иностранных туристов до конца года

Страна закрыла свои границы до конца года, объявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.
Вести.Ru 02:07
43
Общество

Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 24 апреля в 07:16
407
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
706
Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%

Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ вчера в 21:52
1,4K
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия 24 апреля в 18:17
2K
Общество

Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ 24 апреля в 11:03
271
Общество

Глава новосибирского МВД подал в отставку

Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск 24 апреля в 01:47
215
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru вчера в 02:46
120
Общество

Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Московская перспектива 24 апреля в 07:14
125
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
386
Армия и оружие

ВДВ России впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике

Газета.Ru 01:50
40
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
6
Наука

Найдена лучшая ткань для эффективной самодельной маски

Самодельные маски, состоящие из двух слоев тканей различного типа, гарантирует задержку 80-99% частиц аэрозолей.
ToDay News Ufa 24 апреля в 14:23
64
Общество

Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru вчера в 07:07
1,2K
Армия и оружие

Сопровождение бельгийского F-16 российскими Су-27 сняли на видео

Взгляд.ру вчера в 09:38
291
Шоу-бизнес

Татьяна Навка бросила Александра Жулина ради Марата Башарова

Марат Башаров на съёмках шоу «Секрет на миллион» рассказал о «любовном треугольнике» с Татьяной Навкой и Александром Жулиным.
Актуальные Новости 00:34
8
Общество

МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни

Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
373
Здоровье

Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России

Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
1,3K
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
5,8K
Политика

Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России

Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости вчера в 09:36
2,7K
Общество

В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом

РИА Новости вчера в 18:01
63
Общество

Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:39
2,5K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное