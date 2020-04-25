Экономика
КоммерсантъВ России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин. Сейчас банки могут блокировать счета, если посчитают какую-то операцию подозрительной или клиент не предоставил документы, подтверждающие добросовестность.
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с чего всё началось
В результате граждане могут лишиться доступа к своим деньгам, а предприниматели — не суметь расплатиться с сотрудниками, поставщиками или контрагентами, сказано в сообщении на сайте кабмина.News.ruвчера в 07:30
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В Госдуму внесли проект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин
Rambler News Serviceвчера в 08:34
Правительство одобрило законопроект о запрете блокировки счетов без объяснения причин
Парламентская газетавчера в 03:22
Кабмин планирует запретить банкам блокировать счета без объяснения причин
Независимая газета23 апреля в 06:05
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Происшествия
Главврач госпиталя в Красноярске выпала из окна
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Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Экономика
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Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года.
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Экономика
Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
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Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
Армия и оружие
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RT на русском 01:44
Общество
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
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ТАСС 03:32
Религия
Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху
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Общество
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Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости 24 апреля в 17:42
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В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом
Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:35
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В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
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Здоровье
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Златоуст, Челябинская область, 26 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В Златоусте за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 37 человек.
REGNUM 03:44
Здоровье
В больницах в Ухане не осталось ни одного пациента с коронавирусом
В больницах китайского города Ухань в провинции Хубэй, который стал очагом вспышки коронавирусной инфекции, не осталось ни одного пациента с COVID-19, заявил официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн.
РИА Новости 03:47
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Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Здоровье
В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:37
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Общество
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Общество
В Чечне весь состав МЧС побрился налысо вслед за Кадыровым
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Lenta.ru 02:51
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В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов
Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ вчера в 17:42
Общество
В Калининград прибыл вывозной рейс из Испании с российскими моряками
Самолет "Уральских авиалиний" доставил в субботу в Калининград российских моряков, которые из-за коронавируса не могли покинуть город Лас-Пальмас в Испании после завершения работы в море.
ТАСС вчера в 16:15
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
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Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
Общество
В Саратовской области выявлено 305 заболевших коронавирусом
В Саратовской области число лабораторно установленных случаев заболевания коронавирусом достигло 305.
Российская газета 02:53
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Известия вчера в 21:33
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Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru вчера в 04:29
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Матвиенко посоветовала не планировать зарубежные поездки в этом году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать в этом году зарубежных путешествий.
Rambler News Service 24 апреля в 07:05