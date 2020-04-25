Экономика
КоммерсантъВ России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин. Сейчас банки могут блокировать счета, если посчитают какую-то операцию подозрительной или клиент не предоставил документы, подтверждающие добросовестность.
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с чего всё началось
В результате граждане могут лишиться доступа к своим деньгам, а предприниматели — не суметь расплатиться с сотрудниками, поставщиками или контрагентами, сказано в сообщении на сайте кабмина.News.ru07:30
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В Госдуму внесли проект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин
Rambler News Service08:34
Правительство одобрило законопроект о запрете блокировки счетов без объяснения причин
Парламентская газета03:22
Кабмин планирует запретить банкам блокировать счета без объяснения причин
Независимая газета23 апреля в 06:05
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Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
Общество
Представитель СМИ Гонконга сообщил о смерти Ким Чен Ына
Японские СМИ же утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце.
Газета.Ru 15:15
Общество
Глава новосибирского МВД уходит в отставку
Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
Шоу-бизнес
Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов впервые стал отцом
Уже сегодня ведущий телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов заявил о том, что впервые стал отцом. Кристина Ослина подарила ему сына.
RuNews24.ru 08:33
Общество
Попова выступила за продление режима самоизоляции в России
Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости вчера в 17:42
Происшествия
Подравшаяся с таксистом москвичка оказалась дочерью известного актера
Сам актер вступился за свою дочь, отметив, что она «пережила стресс, как девочка».
Московский Комсомолец 15:27
Армия и оружие
Российские военные моряки получат новый универсальный нож
Российская газета 07:03
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе парикмахерских
Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются.
Алтайская правда 00:32
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
Общество
Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса
По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 14:47
Единоборства
У отца Нурмагомедова диагностирована пневмония
Стал известен диагноз, с которым был диагностирован Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 13:07
Здоровье
Дивеевский монастырь закрылся на карантин
Интерфакс 12:47
Религия
РПЦ осудила не согласившихся с призывом не посещать храмы на Пасху
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион осудил священников, публично утверждавших, что призывы патриарха не посещать церковь во время пасхальной службы, не являются прямым запретом и их можно не соблюдать.
РБК 13:56
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 апреля
Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 74588, за последние сутки оно выросло на 5966.
РБК 02:51
Политика
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56
Футбол
Футболистов в Германии могут обязать играть в масках
Второй вариант подразумевает, что все игроки и арбитры будут надевать на матчи маски.
Вестник Кавказа 08:40
Шоу-бизнес
Маргариту Терехову перестали навещать родные
Родные перестали появляться в доме актрисы Маргариты Тереховой, которая страдает болезнью Альцгеймера и не может ухаживать за собой без посторонней помощи.
Телепрограмма 11:16
Футбол
Игроки «Арсенала» вернутся к тренировкам на базе на следующей неделе
Игроки «Арсенала» со следующей недели смогут вернуться на клубную тренировочную базу, сообщает Daily Mail.
Спорт-Экспресс 13:30
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников
В Москве должны быть введены специальные пропуска для прогулок в парках на фоне режима самоизоляции, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
Газета.Ru 05:28
Религия
Протоиерей Николай Балашов заразился коронавирусом
Говорит Москва 14:40
Общество
Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом
Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.
Российская газета 06:53
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
Общество
ВС разъяснил правила выплаты по кредитам во время нерабочего месяца
Верховный суд счел нерабочий месяц из-за коронавируса недостаточным основанием для переноса срока исполнения обязательств по кредитам, говорится в разъяснении высшей судебной инстанции.
Ruposters.ru 10:14
Здоровье
Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили
Разницу объяснили в издании Business Insider. Прежде всего Португалия приняла меры до того, как ситуация вышла из-под контроля.
Lenta.ru 23 апреля в 13:53
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Общество
Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Умерла главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова.
ТАСС 04:55