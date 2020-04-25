с чего всё началось

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин. Сейчас банки могут блокировать счета, если посчитают какую-то операцию подозрительной или клиент не предоставил документы, подтверждающие добросовестность.

В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений

Политика Трамп назвал брифинги по коронавирусу пустой тратой времени Президент США Дональд Трамп, чьи ежедневные брифинги по борьбе с коронавирусом подвергаются критике в СМИ, заявил, что пресс-конференции являются пустой тратой времени, и обвинил в этом журналистов.

Происшествия Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве". 78

Общество Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19. 2,5K

Экономика Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе—марте сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Росстата. 21

Здоровье Французов потянуло к никотину после «коронавирусной» гипотезы учёных Обычно пластыри, жвачки и другие продукты, содержащие никотин, выписывают при отказе от курения, однако несколько дней назад французские учёные выдвинули гипотезу, что это вещество может сдерживать распространение коронавируса Covid-19 в организме человека.

Общество Названы подмосковные города, где больше всего больных коронавирусом Одинцово лидирует среди подмосковных городов по числу заразившихся коронавирусной инфекцией.

Общество Глава новосибирского МВД подал в отставку Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года. 212

Шоу-бизнес Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года» Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность. 565

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,2K

Хоккей Мартемьянов заранее знал о своем увольнении из «Автомобилиста» Бывший наставник «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов отреагировал на свое увольнение из клуба, говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Общество Борис Джонсон вернется к работе в понедельник Лондон, 26 апреля 2020, 01:09 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приступит к выполнению своих обязанностей на Даунинг-стрит с понедельника, 27 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу премьера.

Политика Орешкин предрек замедление глобализации после пандемии коронавируса Пандемия коронавируса очень серьезно замедлит глобализацию, система международных отношений будет серьезно пересмотрена под новым углом, считает помощник президента России Максим Орешкин. 21

Происшествия Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса. 114

Авто «АвтоВАЗ» представит три новинки в 2020 году "В 2019-м в рамках автосалона АвтоВАЗ презентовал концепт Lada 4x4 Vision, а также было представлено несколько новинок: Vesta Sport, Vesta Sedan Cross и Granta Facelift, Xray Cross", - напомнили в пресс-службе производителя. 96

Политика Израильский министр здравоохранения подал в отставку Израильский министр здравоохранения Яаков Лицман заявил об отставке и попросил у премьера Биньямина Нетаньяху портфель министра жилищного строительства. 6

Происшествия В Туле горит завод по производству битума Крупный пожар произошел на заводе по производству изделий из битума «Техпрогресс».

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 118