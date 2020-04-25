Экономика
КоммерсантъВ России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин. Сейчас банки могут блокировать счета, если посчитают какую-то операцию подозрительной или клиент не предоставил документы, подтверждающие добросовестность.
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с чего всё началось
В результате граждане могут лишиться доступа к своим деньгам, а предприниматели — не суметь расплатиться с сотрудниками, поставщиками или контрагентами, сказано в сообщении на сайте кабмина.News.ru07:30
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В Госдуму внесли проект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин
Rambler News Service08:34
Правительство одобрило законопроект о запрете блокировки счетов без объяснения причин
Парламентская газета03:22
Кабмин планирует запретить банкам блокировать счета без объяснения причин
Независимая газета23 апреля в 06:05
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Политика
Трамп назвал брифинги по коронавирусу пустой тратой времени
Президент США Дональд Трамп, чьи ежедневные брифинги по борьбе с коронавирусом подвергаются критике в СМИ, заявил, что пресс-конференции являются пустой тратой времени, и обвинил в этом журналистов.
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New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
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Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
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РИА Новости 18:26
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Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:39
Экономика
Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе—марте сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Росстата.
РБК 17:00
Здоровье
Французов потянуло к никотину после «коронавирусной» гипотезы учёных
Обычно пластыри, жвачки и другие продукты, содержащие никотин, выписывают при отказе от курения, однако несколько дней назад французские учёные выдвинули гипотезу, что это вещество может сдерживать распространение коронавируса Covid-19 в организме человека.
Евразия Daily 17:14
Общество
Названы подмосковные города, где больше всего больных коронавирусом
Одинцово лидирует среди подмосковных городов по числу заразившихся коронавирусной инфекцией.
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Глава новосибирского МВД подал в отставку
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Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:47
Экономика
Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции
Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ вчера в 09:23
Шоу-бизнес
Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»
Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
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Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
Хоккей
Мартемьянов заранее знал о своем увольнении из «Автомобилиста»
Бывший наставник «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов отреагировал на свое увольнение из клуба, говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.
ProstoProSport вчера в 08:24
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 20:56
Общество
Борис Джонсон вернется к работе в понедельник
Лондон, 26 апреля 2020, 01:09 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приступит к выполнению своих обязанностей на Даунинг-стрит с понедельника, 27 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу премьера.
REGNUM 18:09
Политика
Орешкин предрек замедление глобализации после пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса очень серьезно замедлит глобализацию, система международных отношений будет серьезно пересмотрена под новым углом, считает помощник президента России Максим Орешкин.
РИА Новости 14:33
Общество
В Берлине прошла акция протеста против карантина
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Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года
Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
Известия 02:20
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Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:44
Авто
«АвтоВАЗ» представит три новинки в 2020 году
"В 2019-м в рамках автосалона АвтоВАЗ презентовал концепт Lada 4x4 Vision, а также было представлено несколько новинок: Vesta Sport, Vesta Sedan Cross и Granta Facelift, Xray Cross", - напомнили в пресс-службе производителя.
Новые автомобили 23 апреля в 12:26
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
RT на русском 12:14
Здоровье
Сотрудники больницы Улан-Удэ вступились за уволенного главврача
Накануне стало известно, что сразу десять сотрудников городской больницы № 4 Улан-Удэ заразились коронавирусом.
Новая Бурятия вчера в 00:45
Политика
Израильский министр здравоохранения подал в отставку
Израильский министр здравоохранения Яаков Лицман заявил об отставке и попросил у премьера Биньямина Нетаньяху портфель министра жилищного строительства.
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Происшествия
В Туле горит завод по производству битума
Крупный пожар произошел на заводе по производству изделий из битума «Техпрогресс».
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Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 23 апреля в 01:03
Общество
Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Юлия Ларионова начинала свою работу на "Русском радио" музыкальным редактором, через несколько лет стала программным директором, а в 2016 году стала главным редактором радиостанции.
ИА InterMedia 07:13
Космос
В Солнечной системе нашли 19 кандидатов в межзвездные объекты
N+1 вчера в 10:45