Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин. Сейчас банки могут блокировать счета, если посчитают какую-то операцию подозрительной или клиент не предоставил документы, подтверждающие добросовестность.
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с чего всё началось
В результате граждане могут лишиться доступа к своим деньгам, а предприниматели — не суметь расплатиться с сотрудниками, поставщиками или контрагентами, сказано
 в сообщении на сайте кабмина.
News.ruвчера в 07:30

Подробнее о событии

В Госдуму внесен проект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин

ПРАЙМвчера в 07:26

В Госдуму внесли проект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин

Rambler News Serviceвчера в 08:34

Законопроект о запрете блокировки счёта без объяснения причин внесли в ГД

News.ruвчера в 07:30

Кабмин внес в Госдуму проект о запрете блокировать счета без объяснения

РБКвчера в 08:59

Кабмин одобрил законопроект о запрете блокировать счета в банках без объяснения причин

ТАССвчера в 02:26

Правительство одобрило законопроект о запрете блокировки счетов без объяснения причин

Парламентская газетавчера в 03:22

Кабмин планирует запретить банкам блокировать счета без объяснения причин

Независимая газета23 апреля в 06:05
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе

По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru 07:03
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Общество

Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза

Интерфакс 06:26
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,6K
Общество

В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом

Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:19
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Общество

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках

В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
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Общество

Попова заявила о сокращении темпов прироста коронавируса в России

Темпы прироста заболевших коронавирусом в России снизились до 10% в сутки, очевидно, что режим ограничительных мер сыграл максимально положительную роль, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 07:33
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Происшествия

Врач-нейрохирург скончался в Петербурге с диагнозом COVID-19

Санкт-Петербург, 26 апреля 2020, 13:46 — REGNUM Врач-нейрохирург высшей категории, заведующим отделением нейрохирургии №2 в Александровской больнице Санкт-Петербурга Алексей Филиппов, заболевший COVID-19, скончался в Клинической инфекционной больнице им. Боткина.
REGNUM 06:46
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Общество

В Татарстане выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом

По данным на 26 апреля, в Татарстане зарегистрирован 71 новый случай коронавирусной инфекции.
ProKazan.ru 05:44
23
Общество

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
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Хоккей

Телеканал NBC составил символическую сборную «Вашингтона» из россиян

Американский телеканал NBC Sports представил символическую сборную «Вашингтона», которая была сформирована только из российских игроков.
Спорт-Экспресс 03:06
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru вчера в 04:29
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Общество

Чехия открыла границы для выезда за рубеж

Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости вчера в 07:39
446
Общество

Лукашенко о карантине: «Нас кое-кто подталкивает в спину»

Гомель, Белоруссия, 26 апреля 2020, 12:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александра Лукашенко заявил о принятии им решения действовать в условиях пандемии согласно обстановке сложившейся в стране.
REGNUM 05:51
Здоровье

Врач-токсиколог объяснил, как правильно побороть похмелье

Токсиколог Алексей Водовозов рассказал радио Sputnik о том, как правильно снимать похмелье, чтобы еще больше не ухудшилось самочувствие.
Shraibikus News 02:00
19
Здоровье

Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России

Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
1,3K
Религия

Экс-духовник Поклонской предал анафеме всех, кто верит в пандемию

Экс-духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской схиигумен Сергий предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
URA.Ru 02:57
1
Общество

За сутки в России установлен рекорд числа заболевших COVID-19

Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 80 949. За последние сутки установлен рекорд - 6 361 человек.
ГТРК Ставрополье 05:44
4
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,6K
Общество

Матвиенко посоветовала не планировать зарубежные поездки в этом году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать в этом году зарубежных путешествий.
Rambler News Service 24 апреля в 07:05
462
Общество

Дивеево закрыли на карантин из-за коронавируса

Село Дивеево и Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыли на карантин.
Гипер НН вчера в 15:01
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Политика

Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльбе.
RT на русском вчера в 11:09
689
Армия и оружие

Сопровождение бельгийского F-16 российскими Су-27 сняли на видео

Взгляд.ру вчера в 09:38
296
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
1,4K
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
1,4K
Энергетика

Новак дал прогноз по спросу на нефть

Минэнерго России ожидает постепенного восстановления спроса на нефть, в противном случае может произойти коллапс.
Известия 07:32
Шоу-бизнес

Галкин ответил на вопрос о брачном контракте с Пугачевой

Юморист и телеведущий Максим Галкин ответил на вопрос о брачном договоре с супругой, певицей Аллой Пугачевой.
ФАН вчера в 20:21
5
Общество

Италия будет закрыта для иностранных туристов до конца года

Страна закрыла свои границы до конца года, объявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.
Вести.Ru 02:07
189
Общество

Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции

Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 24 апреля в 15:05
4,4K
Здоровье

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК вчера в 05:49
5
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