Экономика
КоммерсантъВ России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин. Сейчас банки могут блокировать счета, если посчитают какую-то операцию подозрительной или клиент не предоставил документы, подтверждающие добросовестность.
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с чего всё началось
В результате граждане могут лишиться доступа к своим деньгам, а предприниматели — не суметь расплатиться с сотрудниками, поставщиками или контрагентами, сказано в сообщении на сайте кабмина.News.ruвчера в 07:30
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В Госдуму внесли проект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин
Rambler News Serviceвчера в 08:34
Правительство одобрило законопроект о запрете блокировки счетов без объяснения причин
Парламентская газетавчера в 03:22
Кабмин планирует запретить банкам блокировать счета без объяснения причин
Независимая газета23 апреля в 06:05
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Политика
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По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
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Общество
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В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом
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Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
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Попова заявила о сокращении темпов прироста коронавируса в России
Темпы прироста заболевших коронавирусом в России снизились до 10% в сутки, очевидно, что режим ограничительных мер сыграл максимально положительную роль, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 07:33
Происшествия
Врач-нейрохирург скончался в Петербурге с диагнозом COVID-19
Санкт-Петербург, 26 апреля 2020, 13:46 — REGNUM Врач-нейрохирург высшей категории, заведующим отделением нейрохирургии №2 в Александровской больнице Санкт-Петербурга Алексей Филиппов, заболевший COVID-19, скончался в Клинической инфекционной больнице им. Боткина.
REGNUM 06:46
Общество
В Татарстане выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом
По данным на 26 апреля, в Татарстане зарегистрирован 71 новый случай коронавирусной инфекции.
ProKazan.ru 05:44
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
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Хоккей
Телеканал NBC составил символическую сборную «Вашингтона» из россиян
Американский телеканал NBC Sports представил символическую сборную «Вашингтона», которая была сформирована только из российских игроков.
Спорт-Экспресс 03:06
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Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru вчера в 04:29
Общество
Чехия открыла границы для выезда за рубеж
Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости вчера в 07:39
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Гомель, Белоруссия, 26 апреля 2020, 12:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александра Лукашенко заявил о принятии им решения действовать в условиях пандемии согласно обстановке сложившейся в стране.
REGNUM 05:51
Здоровье
Врач-токсиколог объяснил, как правильно побороть похмелье
Токсиколог Алексей Водовозов рассказал радио Sputnik о том, как правильно снимать похмелье, чтобы еще больше не ухудшилось самочувствие.
Shraibikus News 02:00
Здоровье
Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России
Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
Религия
Экс-духовник Поклонской предал анафеме всех, кто верит в пандемию
Экс-духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской схиигумен Сергий предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
URA.Ru 02:57
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За сутки в России установлен рекорд числа заболевших COVID-19
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ГТРК Ставрополье 05:44
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Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Матвиенко посоветовала не планировать зарубежные поездки в этом году
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Rambler News Service 24 апреля в 07:05
Общество
Дивеево закрыли на карантин из-за коронавируса
Село Дивеево и Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыли на карантин.
Гипер НН вчера в 15:01
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльбе.
RT на русском вчера в 11:09
Армия и оружие
Сопровождение бельгийского F-16 российскими Су-27 сняли на видео
Взгляд.ру вчера в 09:38
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
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Lenta.ru 05:57
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
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Коммерсантъ 04:52
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Новак дал прогноз по спросу на нефть
Минэнерго России ожидает постепенного восстановления спроса на нефть, в противном случае может произойти коллапс.
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Галкин ответил на вопрос о брачном контракте с Пугачевой
Юморист и телеведущий Максим Галкин ответил на вопрос о брачном договоре с супругой, певицей Аллой Пугачевой.
ФАН вчера в 20:21
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Страна закрыла свои границы до конца года, объявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.
Вести.Ru 02:07
Общество
Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции
Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 24 апреля в 15:05
Здоровье
У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК вчера в 05:49