Экономика
КоммерсантъВ России банкам хотят запретить блокировать счета без причины
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин. Сейчас банки могут блокировать счета, если посчитают какую-то операцию подозрительной или клиент не предоставил документы, подтверждающие добросовестность.
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с чего всё началось
В результате граждане могут лишиться доступа к своим деньгам, а предприниматели — не суметь расплатиться с сотрудниками, поставщиками или контрагентами, сказано в сообщении на сайте кабмина.News.ru07:30
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В Госдуму внесли проект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин
Rambler News Service08:34
Правительство одобрило законопроект о запрете блокировки счетов без объяснения причин
Парламентская газета03:22
Кабмин планирует запретить банкам блокировать счета без объяснения причин
Независимая газета23 апреля в 06:05
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Политика
Лавров прокомментировал нападки некоторых стран на ВОЗ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что видит в нападках на Всемирную организацию здравоохранения со стороны некоторых стран попытки оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры по борьбе с коронавирусом.
RT на русском 08:33
Политика
Трамп назвал число проведённых в США тестов на коронавирус
Президент США Дональд Трамп заявил, что в США провели уже 5 млн тестов на наличие коронавируса.
RT на русском 10:00
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В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом
RT на русском 11:31
Происшествия
В Волгоградской области коронавирус укладывает в больницы целые семьи
Новые случаи заболевания за прошедшие сутки в Волгоградской области выявлены у вернувшихся из Москвы и Дагестана граждан и контактных лиц.
Высота 102 09:07
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Политика
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Игры
В Epic Games Store стартовала раздача For The King
CyberSport.ru 23 апреля в 11:54
Происшествия
Бывшего главу Пятигорска задержали по делу о превышении полномочий
Источник в МВД рассказал РБК, что задержанный — бывший временно исполняющий обязанности главы Пятигорска Лев Травнев.
РБК 11:35
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Общество
Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля.
Чита.Ру вчера в 19:30
Технологии
Google выпустила бесплатную версию Stadia
Google запустила бесплатную версию облачного сервиса Stadia.
CyberSport.ru 10:17
Политика
Сатановский задал власти острые вопросы про самоизоляцию
Известный российский политолог, глава «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский обратился к власти в связи с действующим в стране режимом самоизоляции.
Shraibikus News 11:42
Политика
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 09:28
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
Наука
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Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16
Летчики установили, что к российской границе летит F-16 ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение.
Вести.Ru 10:25
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Экономика
Мосгорстат сообщил о росте средней зарплаты в начале года
Управление Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области в субботу сообщило о росте средней зарплаты в столице в январе 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Вести.Ru 08:24
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
Авто
Автомобили Toyota останутся без мотора V8
В ближайшие три года компания Toyota прекратит выпуск атмосферного мотора V8 5.7, который устанавливается на внедорожники Land Cruiser 200, Lexus GX 460 и LX 570, и ряд других моделей.
Motor вчера в 10:06
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
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Medical Note 08:38
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников
В Москве должны быть введены специальные пропуска для прогулок в парках на фоне режима самоизоляции, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
Газета.Ru 05:28
Шоу-бизнес
Стефания Маликова опубликовала утреннее фото с отцом и младшим братом
Стефания родилась в феврале 2000 года, а 24 января 2018 года на свет появился ее младший брат Марк.
Летидор 08:00
Космос
Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru вчера в 12:07
Гаджеты
LG Velvet будет представлен 7 мая
ITZine.ru вчера в 07:20