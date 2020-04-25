с чего всё началось

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин. Сейчас банки могут блокировать счета, если посчитают какую-то операцию подозрительной или клиент не предоставил документы, подтверждающие добросовестность.

Политика Лавров прокомментировал нападки некоторых стран на ВОЗ Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что видит в нападках на Всемирную организацию здравоохранения со стороны некоторых стран попытки оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры по борьбе с коронавирусом. 11

Политика Трамп назвал число проведённых в США тестов на коронавирус Президент США Дональд Трамп заявил, что в США провели уже 5 млн тестов на наличие коронавируса.

Происшествия В Волгоградской области коронавирус укладывает в больницы целые семьи Новые случаи заболевания за прошедшие сутки в Волгоградской области выявлены у вернувшихся из Москвы и Дагестана граждан и контактных лиц. 4

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 245

Политика Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России. 1K

Общество Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК. 1,8K

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 1,8K

Происшествия Бывшего главу Пятигорска задержали по делу о превышении полномочий Источник в МВД рассказал РБК, что задержанный — бывший временно исполняющий обязанности главы Пятигорска Лев Травнев.

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 642

Общество Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля. 114

Политика Сатановский задал власти острые вопросы про самоизоляцию Известный российский политолог, глава «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский обратился к власти в связи с действующим в стране режимом самоизоляции. 43

Наука Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19 Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно. 271

Экономика Мосгорстат сообщил о росте средней зарплаты в начале года Управление Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области в субботу сообщило о росте средней зарплаты в столице в январе 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года. 1,6K

Авто Автомобили Toyota останутся без мотора V8 В ближайшие три года компания Toyota прекратит выпуск атмосферного мотора V8 5.7, который устанавливается на внедорожники Land Cruiser 200, Lexus GX 460 и LX 570, и ряд других моделей. 4

Наука Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц. 41

Общество В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников В Москве должны быть введены специальные пропуска для прогулок в парках на фоне режима самоизоляции, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора. 2,2K