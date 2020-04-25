Экономика
КоммерсантъВ России банкам хотят запретить блокировать счета без причины
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин. Сейчас банки могут блокировать счета, если посчитают какую-то операцию подозрительной или клиент не предоставил документы, подтверждающие добросовестность.
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Кабмин планирует запретить банкам блокировать счета без объяснения причин
Независимая газета23 апреля в 06:05
Правительство одобрило законопроект о запрете блокировки счетов без объяснения причин
Парламентская газета03:22
В Госдуму внесли проект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин
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