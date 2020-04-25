Экономика
КоммерсантъВ России банкам хотят запретить блокировать счета без причины
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин. Сейчас банки могут блокировать счета, если посчитают какую-то операцию подозрительной или клиент не предоставил документы, подтверждающие добросовестность.
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с чего всё началось
В результате граждане могут лишиться доступа к своим деньгам, а предприниматели — не суметь расплатиться с сотрудниками, поставщиками или контрагентами, сказано в сообщении на сайте кабмина.News.ru07:30
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В Госдуму внесли проект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин
Rambler News Service08:34
Правительство одобрило законопроект о запрете блокировки счетов без объяснения причин
Парламентская газета03:22
Кабмин планирует запретить банкам блокировать счета без объяснения причин
Независимая газета23 апреля в 06:05
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Политика
Лавров рассказал о запрете «старших товарищей» просить помощи у России
Некоторые страны Европы и члены НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с коронавирусом из-за запрета от «старших товарищей».
Lenta.ru 09:22
Политика
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 09:28
Политика
Лукашенко отложил послание к народу и парламенту из-за пандемии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отложил послание к народу и парламенту с середины апреля на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса и «экономической неопределенности во всем мире».
Коммерсантъ 07:26
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
Общество
Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
Интерфакс 08:57
Общество
В заражении военных на американском авианосце нашли аномалию
Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" оказалась аномальной с точки зрения статистики, пишет Popular Mechanics.
РИА Новости 06:39
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
Армия и оружие
Российские моряки получат новый универсальный нож
Военное дело 05:57
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru 02:42
Общество
Чехия открыла границы для выезда за рубеж
Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости 07:39
Недвижимость
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости 23 апреля в 15:25
Происшествия
Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий
Еще один источник "Интерфакса" подтвердил информацию о том, что в отношении Травнева проводят проверку, в настоящее время его опрашивают, однако бывший мэр "пока не задержан".
Интерфакс 09:45
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Общество
Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
Армия и оружие
Боевые пловцы ССО ВС США получили первый подводный транспортировщик
Военное обозрение 09:37
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников
В Москве должны быть введены специальные пропуска для прогулок в парках на фоне режима самоизоляции, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
Газета.Ru 05:28
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Общество
Ограничения по самоизоляции сняли в трех регионах Поволжья
Власти трех регионов Поволжья смягчили режим самоизоляции, объявленный из-за угрозы коронавируса.
Интерфакс 09:48
Общество
73 новых случая коронавируса подтвердили в Тульской области
На 25 апреля в Тульской области подтверждено 578 случаев заражения коронавирусом, из них 59 человек выздоровели, в том числе двое за минувшие сутки (жительницы Алексина и села Пахомово Заокского района), 4 — скончались.
Kursk.com 06:26
Единоборства
Отец Нурмагомедова попал в больницу
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил о своей госпитализации.
RT на русском 08:52
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»
Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
Общество
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах.
RT на русском 06:19
Футбол
Евсеев высказался за расширение РПЛ до 18 команд
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал идею расширения Тинькофф Российской премьер-лиги до 18 команд в ближайшем будущем.
Матч ТВ вчера в 11:09
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Религия
РПЦ осудила прихожан, которые пошли на Пасху в храмы
Представитель Церкви также не стал осуждать полицейских, которые штрафовали прихожан за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 08:04
Здоровье
В Свердловской области выявили 33 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 33 новых случая коронавируса.
АН Между строк 09:03
Технологии
Обновление Windows удалило файлы пользователей
«Все файлы старше одной недели удаляются без уведомления или перемещаются в корзину», — поделился опытом один из пользователей Windows 10.
Evo-rus.com вчера в 07:51