Экономика
КоммерсантъВ России банкам хотят запретить блокировать счета без причины
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин. Сейчас банки могут блокировать счета, если посчитают какую-то операцию подозрительной или клиент не предоставил документы, подтверждающие добросовестность.
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с чего всё началось
В результате граждане могут лишиться доступа к своим деньгам, а предприниматели — не суметь расплатиться с сотрудниками, поставщиками или контрагентами, сказано в сообщении на сайте кабмина.News.ru07:30
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В Госдуму внесли проект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин
Rambler News Service08:34
Правительство одобрило законопроект о запрете блокировки счетов без объяснения причин
Парламентская газета03:22
Кабмин планирует запретить банкам блокировать счета без объяснения причин
Независимая газета23 апреля в 06:05
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Журнал Glamour лишил блогера и телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после слов о домашнем насилии.
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ВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от коронавируса
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Общество
В мэрии Москвы ответили на иски против мер самоизоляции
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Як-130: почему «летающая парта» стала «маленьким ужасом» для НАТО
Впоследствии американские военные эксперты назовут его "маленьким ужасом, которого стоит бояться НАТО".
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Армия и оружие
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Летчики установили, что к российской границе летит F-16 ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение.
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РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
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Боевые пловцы ССО ВС США получили первый подводный транспортировщик
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Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций
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Эр-Рияд перенаправит танкеры, если США введут запрет на импорт нефти
Саудовская Аравия изучает возможность перенаправить нефтяные танкеры, направляющиеся в США, если американский президент Дональд Трамп решит ограничить импорт нефти из королевства, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
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ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
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Вышла новая «долгоиграющая» версия популярного дистрибутива Linux
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Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
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Общество
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