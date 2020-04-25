с чего всё началось

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин. Сейчас банки могут блокировать счета, если посчитают какую-то операцию подозрительной или клиент не предоставил документы, подтверждающие добросовестность.

В России банкам хотят запретить блокировать счета без причины

Футбол Владелец «Спартака» Федун сказал, что чемпионат надо завершать Владелец "Спартака" крупный бизнесмен Леонид Федун в интервью "Комсомольской правде" сказал, что чемпионат Росси по футболу пора завершать.

Политика Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности». 45

Экономика Мосгорстат сообщил о росте средней зарплаты в начале года Управление Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области в субботу сообщило о росте средней зарплаты в столице в январе 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года. 1,6K

Общество Онищенко считает преждевременным разрешать прогулки на свежем воздухе Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что выдавать пропуска для прогулок на свежем воздухе преждевременно с учетом эпидемиологической обстановки, свежим воздухом можно дышать на балконе.

Политика США и Китай сорвали конференцию G20 США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 394

Общество Трамп предложил уничтожать коронавирус солнечным светом Авторы исследования пришли к выводу, что солнечный свет, высокая температура и влажность могут быстро уничтожить коронавирус в воздухе и на различных поверхностях. 95

Общество В мэрии Москвы ответили на иски против мер самоизоляции Представители мэрии Москвы написали ответ на иски в суд муниципального депутата Дениса Шендеровича и еще нескольких москвичей, которые поданы против мер самоизоляции, в частности - против требований оформлять цифровые пропуска. 2,6K

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 242

Общество Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него. 17

Энергетика Эр-Рияд перенаправит танкеры, если США введут запрет на импорт нефти Саудовская Аравия изучает возможность перенаправить нефтяные танкеры, направляющиеся в США, если американский президент Дональд Трамп решит ограничить импорт нефти из королевства, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. 37

Здоровье 33 новых случая коронавируса выявили в Свердловской области 33 новых случая коронавируса за сутки зарегистрировано в Свердловской области. об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на статистику Роспотребнадзора и регионального Минздрава.

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 629

Гаджеты Вышла новая «долгоиграющая» версия популярного дистрибутива Linux Официальный выпуск операционной системы Ubuntu 20.04 версии Focal Fossa доступен для скачивания, сообщает команда разработчиков 23 апреля в публикации на официальном сайте проекта. 10