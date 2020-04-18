с чего всё началось

В ведомство продолжают поступать заявки от кредитных организаций участие в программе финансирования под 0%. К настоящему моменту пять банков уже одобрили кредиты на общую сумму в 4,6 млрд рублей. Напомним, что правительство России пополнило список пострадавших от коронавируса отраслей.

Здоровье В Удмуртии число зараженных коронавирусом увеличилось в 1,5 раза За прошедшие сутки в Удмуртии выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 137 человек, сообщается на официальном сайте главы и правительства региона. 50

Политика Тренировавшиеся в Алабине парадные расчёты отправят на карантин Военнослужащие парадных расчётов по возвращении с подмосковного полигона Алабино в пункты постоянной дислокации будут помещены на двухнедельный карантин. 9

Здоровье НИИ имени Свержевского начнет принимать пациентов с онкологией Первых пациентов с онкологическими заболеваниями НИИ имени Свержевского примет уже 27 апреля, добавила заммэра.

Энергетика Нефть WTI опустилась ниже $15 за баррель Стоимость американской нефти WTI 20 апреля опустилась ниже отметки $15 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже NYMEX. 183

Армия и оружие Турецкие террористы поставили российским военным ультиматум Турецкие террористы начали сбрасывать российским военным листовки с требованием «уйти по хорошему», грозя в случае невыполнения ультиматума полнейшим разгромом, при этом, к российским военным боевики впервые обращаются на русском языке.

Авто Новая Hyundai Creta станет семиместной Новое поколение южнокорейского кроссовера Hyundai Creta получит новую модификацию. Это будет вариант с тремя рядами сидений.

Экономика Продажи смартфонов в России рухнули из-за эпидемии COVID-19 За первые две недели апреля продажи смартфонов в России снизились примерно на 40% в натуральном выражении, что связано с режимом самоизоляции и другими ограничениями из-за эпидемии коронавируса, говорит сотрудник другого ритейлера. 2

Общество СК пообещал наказывать за пранки над учителями Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы. 57

Авто Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет 19 апреля 2020 года исполняется 50 лет с начала производства легендарной вазовской «Копейки». 33

Происшествия В Екатеринбурге при госпитализации заражённого ранен полицейский Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:52 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудник правоохранительных органов был ранен ножом во время госпитализации гражданина с COVID-19. 14

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,6K

Политика Посольство России в Праге объяснило причины «изменения» адреса Посольство России в Чехии опровергло информацию, появившуюся в местных СМИ со ссылкой на чешский МИД, о том, что оно якобы намерено использовать в качестве "нового" официального адреса в Праге адрес своего консульского отдела: улица Коруновачни, 34. 2K

Происшествия Красноярскую офтальмологическую больницу закрыли на карантин Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П. Г. Макарова, известная среди жителей региона как глазной центр, закрыта на карантин из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией.