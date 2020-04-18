Экономика

Peterburg2.ruPeterburg2.ruВ России банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

В ведомство продолжают поступать заявки от кредитных организаций участие в программе финансирования под 0%. К настоящему моменту пять банков уже одобрили кредиты на общую сумму в 4,6 млрд рублей. Напомним, что правительство России пополнило список пострадавших от коронавируса отраслей.
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с чего всё началось
Пять российских банков одобрили 2,5 тыс. заявок от малого и микробизнеса по программе льготного беспроцентного кредитования на 4,6 млрд руб., сообщила
 пресс-служба Минэкономики России.
Коммерсантъ18 апреля в 07:47

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Банки одобрили беспроцентные кредиты для бизнеса на 4,6 млрд рублей

News.ru18 апреля в 07:08

Банки одобрили заявки от малого бизнеса на беспроцентные кредиты на 4,6 млрд руб

Коммерсантъ18 апреля в 07:47

МЭР подписало соглашение с 14 банками о выдаче беспроцентных кредитов

Известия18 апреля в 07:22

В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

РБК18 апреля в 08:20

В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Газета.Ru18 апреля в 07:03

Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП

ТАСС18 апреля в 06:59

Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП

Будущее России. Национальные проекты18 апреля в 06:41
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Общество

Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 18 апреля в 19:58
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Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
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Общество

Собянин: меры самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным объявил, что принятые меры по самоизоляции продлеваются в столице до 1 мая, передает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:03
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Авто

Новая Hyundai Creta станет семиместной

Первым рынком семиместной Hyundai Creta станет Индия, там она появится в 2021 году.
Автоновости дня вчера в 06:17
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Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
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Общество

Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26
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Общество

Ростовчане жалуются на живую очередь при получении спецпропусков

Как сообщают горожане, либо невозможно дозвониться по указанным на сайте мэрии телефонам, либо вопреки заявлению властей приходится ожидать выдачи разрешения в порядке живой очереди, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 05:27
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Политика

Президент продлил срок действия водительских прав в России

Из-за действующего в России режима карантина тысячи граждан физически не могут обновить водительские права, срок действия которых подходит или уже подошел к концу.
Вести.Ru 03:45
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Единоборства

Украинский боксер Усик раскритиковал Зеленского

Украинский боксер Александр Усик оценил действия президента Украины Владимира Зеленского.
РЕН ТВ 00:51
Технологии

«Билайн» продвигает решения для удаленной работы

С начала марта 2020 года на фоне развития ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19 «Билайн Бизнес» ввел ряд мер по поддержке клиентов и подготовил пакет решений «Билайн Бизнес Bee Free» для организации удаленной работы.
TelecomDaily 07:41
Футбол

Кокорин объяснил, почему удалил фото Путина из Instagram

МК-Спорт вчера в 11:13
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Экономика

Программу беспроцентных кредитов компаниям на выплату зарплат расширят

Кабмин расширит программу беспроцентных кредитов на выплату зарплат для предприятий, которые работают в сферах, пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил 20 апреля глава Правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Парламентская газета 06:43
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Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
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Футбол

Игроки «Краснодара» устроили вечеринку с кальяном и алкоголем

Два бразильский игрока «Краснодара» Вандерсон и Кайо в ночь с 17 на 18 апреля устроили вечеринку в ходе которой употребляли алкоголь, курили кальян и вдыхали неизвестный газ из воздушных шариков.
Свободная Пресса вчера в 10:30
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Единоборства

Тактаров объяснил слова о «ваххабите» в адрес Хабиба

Чемпионат 08:19
Общество

Голикова сообщила о 285 очагах распространения коронавируса в России

В России зафиксировано 285 очагов распространения коронавируса COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Коммерсантъ 08:46
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Общество

На Украине проводят антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров в стране.
RT на русском 07:21
Общество

Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России

Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня.
RuNews24.ru вчера в 17:27
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Шоу-бизнес

Стало известно необычное имя дочери Данилы Козловского

Звёздная пара Ольги Зуевой и Данилы Козловского рассекретили имя новорождённой дочки. Малышка родилась в начале марта.
Вестник 08:21
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Общество

Аномально холодная погода ожидается в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в европейской части России ожидается аномально холодная погода.
RT на русском вчера в 22:36
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Здоровье

РКБ им. Куватова в Уфе станет центром по борьбе с коронавирусом

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что РКБ имени Куватова была закрыта на карантин с 6 апреля из-за обнаружения в ней инфицированных коронавирусом пациентов.
REGNUM 08:13
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Общество

Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
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Общество

Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России

По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит вчера в 06:35
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Авто

Новая Kia Optima получит длиннобазную версию

Седан KIA K5 нового поколения, известный в России под именем Optima, получит длиннобазную версию.
Автоновости дня 07:35
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Кино

Джеймс Ганн поделился списком фильмов о путешествиях во времени

Режиссер "Стражей Uалактики" и предстоящего "Отряда самоубийц 2" Джеймс Ганн в соцсети Twitter продолжает делиться списками интересных фильмов.
Piter.tv вчера в 06:31
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Политика

Испытания вакцины против COVID-19 в РФ планируют начать с 1 июня

"К 31 мая планируется завершить весь комплекс доклинических исследований (вакцины против коронавируса - ИФ) и с 1 июня перейти к клиническим", - сказал в понедельник Гинцбург на совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс - Россия 08:58
Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Ранее в Центральном Банке сообщили, что более 84% российских организаций пострадали от вспышки коронавирусной инфекции и падения курса рубля.
ГЛАС.RU 18 апреля в 09:22
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
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Общество

В Саратовской области заработал пропускной режим. Правила и штрафы

С сегодняшнего дня, 20 апреля, на территории Саратовской области начал действовать пропускной режим.
Четвертая Власть 00:23
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