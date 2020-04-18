с чего всё началось

В ведомство продолжают поступать заявки от кредитных организаций участие в программе финансирования под 0%. К настоящему моменту пять банков уже одобрили кредиты на общую сумму в 4,6 млрд рублей. Напомним, что правительство России пополнило список пострадавших от коронавируса отраслей.

Общество Собянин: меры самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным объявил, что принятые меры по самоизоляции продлеваются в столице до 1 мая, передает телеканал "Россия 24". 190

Авто Новая Hyundai Creta станет семиместной Первым рынком семиместной Hyundai Creta станет Индия, там она появится в 2021 году. 3

Политика Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения «Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава. 1K

Общество Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса. 2,8K

Общество Ростовчане жалуются на живую очередь при получении спецпропусков Как сообщают горожане, либо невозможно дозвониться по указанным на сайте мэрии телефонам, либо вопреки заявлению властей приходится ожидать выдачи разрешения в порядке живой очереди, передаёт ИА REGNUM. 157

Политика Президент продлил срок действия водительских прав в России Из-за действующего в России режима карантина тысячи граждан физически не могут обновить водительские права, срок действия которых подходит или уже подошел к концу. 579

Единоборства Украинский боксер Усик раскритиковал Зеленского Украинский боксер Александр Усик оценил действия президента Украины Владимира Зеленского.

Технологии «Билайн» продвигает решения для удаленной работы С начала марта 2020 года на фоне развития ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19 «Билайн Бизнес» ввел ряд мер по поддержке клиентов и подготовил пакет решений «Билайн Бизнес Bee Free» для организации удаленной работы.

Экономика Программу беспроцентных кредитов компаниям на выплату зарплат расширят Кабмин расширит программу беспроцентных кредитов на выплату зарплат для предприятий, которые работают в сферах, пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил 20 апреля глава Правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. 4

Футбол Игроки «Краснодара» устроили вечеринку с кальяном и алкоголем Два бразильский игрока «Краснодара» Вандерсон и Кайо в ночь с 17 на 18 апреля устроили вечеринку в ходе которой употребляли алкоголь, курили кальян и вдыхали неизвестный газ из воздушных шариков. 8

Общество На Украине проводят антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров в стране.

Общество Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня. 95

Шоу-бизнес Стало известно необычное имя дочери Данилы Козловского Звёздная пара Ольги Зуевой и Данилы Козловского рассекретили имя новорождённой дочки. Малышка родилась в начале марта. 10

Общество Аномально холодная погода ожидается в европейской части России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в европейской части России ожидается аномально холодная погода. 47

Авто Новая Kia Optima получит длиннобазную версию Седан KIA K5 нового поколения, известный в России под именем Optima, получит длиннобазную версию. 1

Политика Испытания вакцины против COVID-19 в РФ планируют начать с 1 июня "К 31 мая планируется завершить весь комплекс доклинических исследований (вакцины против коронавируса - ИФ) и с 1 июня перейти к клиническим", - сказал в понедельник Гинцбург на совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

Общество Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей Ранее в Центральном Банке сообщили, что более 84% российских организаций пострадали от вспышки коронавирусной инфекции и падения курса рубля. 281