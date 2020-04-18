Экономика
Peterburg2.ruВ России банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
В ведомство продолжают поступать заявки от кредитных организаций участие в программе финансирования под 0%. К настоящему моменту пять банков уже одобрили кредиты на общую сумму в 4,6 млрд рублей. Напомним, что правительство России пополнило список пострадавших от коронавируса отраслей.
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с чего всё началось
Пять российских банков одобрили 2,5 тыс. заявок от малого и микробизнеса по программе льготного беспроцентного кредитования на 4,6 млрд руб., сообщила пресс-служба Минэкономики России.Коммерсантъ18 апреля в 07:47
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Банки одобрили заявки от малого бизнеса на беспроцентные кредиты на 4,6 млрд руб
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Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП
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