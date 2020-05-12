Коронавирус

9111.ru9111.ruВ России банки могут приостановить выдачу некоторых видов кредитов

В связи с коронавирусом некоторые российские банки могут начать выдавать кредиты по-новому. В частности это коснется коротких потребительских займов без залога. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось

Пандемия требует залога

В пресс-службе Кредит Европа банка подтвердили, что «выдачи кредитов наличными временно приостановлены в связи с низкой востребованностью в текущей ситуации». При этом там уточнили, что «кредиты наличными занимают незначительную долю в кредитном портфеле банка».
Коммерсантъ11 мая в 17:41

Подробнее о событии

Банки начали приостанавливать выдачу кредитов без залога. Им стало сложнее проверять платежеспособность заемщиков

Фонтанка.Рувчера в 05:37

Банки откажутся давать потребительские кредиты без залога

Ведомости11 мая в 23:26

В Кредит Европа Банке приостановили выдачу кредитов наличными

Банки.рувчера в 02:09

СМИ узнали о планах банков отказаться от кредитов наличными без залога

Говорит Москвавчера в 02:03

Банки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому

Lenta.ruвчера в 01:42

СМИ: Банки задумали отказаться от потребительских кредитов без залога

Московский Комсомолецвчера в 03:33

Пандемия требует залога

Коммерсантъ11 мая в 17:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Общество

Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Metaratings вчера в 13:41
46
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
367
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
3,5K
Общество

Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня

Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru вчера в 06:50
744
Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

Вести.Ru вчера в 23:02
65
Общество

Главврач назвал число находящихся в Коммунарке пациентов

Известия 01:50
3
Общество

В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках

Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
1,4K
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
1,3K
Киберспорт

Да, скрытый клинок в Assassin’s Creed Valhalla может моментально убивать

Игромания.ру вчера в 13:04
1
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

РБК 00:54
25
Общество

Голикова спрогнозировала сроки возвращения РФ к нормальной жизни

В правительстве России считают, что эпидемическая ситуация постепенно стабилизируется, и жизнь вернется в привычное русло летом.
Российская газета вчера в 11:40
132
Футбол

Максименко не нравятся сравнения с легендой «Спартака» Дасаевым

Вопросы 22-летнему голкиперу задавал тележурналист Илья Казаков. Вот о чем рассказал Максименко.
Советский спорт вчера в 19:24
Общество

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ведомости вчера в 15:40
388
Религия

Полиция Черногории задержала епископа Сербской православной церкви

В Черногории полиция задержала епископа Сербской православной церкви Иоанникия.
РЕН ТВ вчера в 16:42
1
Игры

Герой Арнольда Шварценеггера появится в Predator: Hunting Grounds

Predator: Hunting Grounds вышла 24 апреля 2020 года на ПК и PlayStation 4. Средняя оценка игры на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 62 балла из 100 от прессы и 5,7 балла из 10 от пользователей.
CyberSport.ru вчера в 22:55
Кино

Определен самый популярный фильм в период самоизоляции

Американская драматическая картина Заражение об эпидемии нового вируса стала самым просматриваемым фильмом среди россиян в апреле.
NewInform 02:14
36
Наука

Выяснено, как жара во влажном климате влияет на выносливость организма

Goroday.ru вчера в 04:34
Технологии

Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN

Компания выпустила официальный SDK сегодня, а обновленные образы с операционной системой стали доступны для разработчиков на портале MSDN.
3DNews 02:25
15
Общество

Расширены категории семей, которые получат поддержку семей с детьми

Согласно Указу Президента России, расширены формы поддержки семей с детьми.
Шахтинские известия вчера в 10:51
6
Экономика

Роман Абрамович выходит из леса

RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ вчера в 17:49
24
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
338
Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM вчера в 11:01
220
Экономика

ЕБРР спрогнозировал падение экономики России в 2020 году на 4,5%

Лондон, 13 мая 2020, 09:01 — REGNUM Прогноз о падении российской экономики в 2020 году на 4,5% из-за «двойного удара» — пандемии коронавируса и падения нефтяных цен, дал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
REGNUM 02:01
14
Политика

Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США

Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
Evo-rus.com вчера в 16:11
41
Происшествия

В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса

Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
299
Происшествия

Прокуратура начала проверять онлайн-урок с показом порно в Кемерове

В Кемерове прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о том, что во время онлайн-урока истории для седьмого класса одной из городских школ в трансляцию включился порноролик.
Интерфакс 02:31
Авто

Автомобили Skoda снова подешевели на 300 тыс. рублей

Российские дилеры Skoda объявили акцию для желающих приобрести автомобили марки в мае. Максимальная выгода может составить 300 000 рублей.
Тарантас Ньюс 01:38
13
Здоровье

Сестры милосердия из Новоселицкого интерната молят о помощи

Блокнот Ставрополь вчера в 14:09
Общество

Младший медперсонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки

Младшие медсестры, санитарки и технические работники, трудоустроенные в больнице через компанию "Арни", сообщили, что они не получили обещанные надбавки к зарплате.
ТАСС вчера в 13:22
8
Как работают Яндекс.Новости?
Главное