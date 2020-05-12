Коронавирус

9111.ru9111.ruВ России банки могут приостановить выдачу некоторых видов кредитов

В связи с коронавирусом некоторые российские банки могут начать выдавать кредиты по-новому. В частности это коснется коротких потребительских займов без залога. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
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с чего всё началось

Пандемия требует залога

В пресс-службе Кредит Европа банка подтвердили, что «выдачи кредитов наличными временно приостановлены в связи с низкой востребованностью в текущей ситуации». При этом там уточнили, что «кредиты наличными занимают незначительную долю в кредитном портфеле банка».
Коммерсантъ11 мая в 17:41

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Банки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому

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СМИ: Банки задумали отказаться от потребительских кредитов без залога

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В Кредит Европа Банке приостановили выдачу кредитов наличными

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Банки начали приостанавливать выдачу кредитов без залога. Им стало сложнее проверять платежеспособность заемщиков

Фонтанка.Рувчера в 05:37

Банки откажутся давать потребительские кредиты без залога

Ведомости11 мая в 23:26

Пандемия требует залога

Коммерсантъ11 мая в 17:41
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Общество

В Москве за сутки 1864 пациента вылечились от коронавируса

Заммэра напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями.
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Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей

RT на русском вчера в 16:57
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Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

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Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
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Футбол

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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо не хочет возвращаться в расположение клуба.
Metaratings вчера в 05:33
Путешествия

Обязательное тестирование на коронавирус введут в турецких аэропортах

Ни один путешественник не сможет въехать в страну без справки об отсутствии коронавируса.
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Фигурное катание

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Бывший тренер группы Этери Тутберидзе Сергей Розанов прокомментировал свой переход в академию Евгения Плющенко.
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Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня

Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru вчера в 06:50
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Авто

Автомобили Skoda снова подешевели на 300 тыс. рублей

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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
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Музыка

Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno

Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
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Политика

Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюша»

Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил, что страна может остаться без туристов из Украины после исполнения песни на курорте в Аланье в День Победы.
Газета.Ru вчера в 23:46
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Космос

Эксперты оценили количество мусора на околоземной орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Европейское космическое агентство подписало контракт со швейцарской компанией ClearSpace на разработку экспериментального аппарата для вывода с околоземной орбиты элементов космического мусора.
REGNUM 10 мая в 06:08
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Общество

Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России

В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
РИА Новости вчера в 18:02
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Экономика

Нефть стали сливать в море: миру грозит экологическая катастрофа

Московский Комсомолец вчера в 10:20
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Общество

В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы

В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
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Экономика

ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%

ВВП России в 2020 году сократится на 4,5% из-за снижения цен на нефть и коронавируса, в 2021 году российская экономика вырастет на 4%, следует из весеннего отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).
РИА Новости 01:09
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Общество

Ежегодная акция «Ночь в музее» пройдет в режиме онлайн в Москве 16 мая

В Москве ежегодная акция «Ночь в музее» впервые пройдет в онлайн-формате в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавируса.
Известия 01:07
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Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
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Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
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Политика

США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru вчера в 06:59
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Технологии

Google закроет сервис Play Music в пользу YouTube Music

Компания Google закроет свой сервис потоковой музыки Play Music в пользу YouTube Music.
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Общество

Рестораторы предрекают закрытие каждому третьему открывшемуся заведению

Представители ресторанного бизнеса считают, что треть ресторанов, которые постараются открыться после окончания периода самоизоляции в России, будут закрыты в первые же месяцы работы.
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Спорт

Умер главный тренер женской сборной России по борьбе

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В Чечне умер от коронавируса замглавврача скорой помощи

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Армия и оружие

Business Insider объяснил, как Россия «устроила проводы» кораблям НАТО в Арктике

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В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
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Общество

В Уфе воспитательница приюта унижает детей на камеру

Вчера в соцсетях начало распространяться видео, которое снимает одна из воспитательниц социального приюта для детей и подростков в Уфе, назвав его «Немного о "прекрасной работе"», передает РенТВ.
ProUfu.ru 01:09
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