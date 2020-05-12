Коронавирус
9111.ruВ России банки могут приостановить выдачу некоторых видов кредитов
В связи с коронавирусом некоторые российские банки могут начать выдавать кредиты по-новому. В частности это коснется коротких потребительских займов без залога. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
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с чего всё началось
В пресс-службе Кредит Европа банка подтвердили, что «выдачи кредитов наличными временно приостановлены в связи с низкой востребованностью в текущей ситуации». При этом там уточнили, что «кредиты наличными занимают незначительную долю в кредитном портфеле банка».Коммерсантъвчера в 17:41
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Общество
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Первое альтернативное телевидение 07:20
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Джабаров оценил новую стратегию нацбезопасности Польши
Сенатор Владимир Джабаров обсудил с RT новую стратегию национальной безопасности Польши, в которой Россия названа главной «угрозой».
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Общество
Навка сообщила о заражении коронавирусом вслед за Песковым
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Общество
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РИА Новости 13:15
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РИА Новости 13:32
Авто
Китайцы сделали кроссовер, который сильно похож на Rolls-Royce
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Юга.ру 17:09
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Рестарт Бундеслиги намечен на 16 мая, когда пройдут большинство матчей 26 тура.
Комсомольская правда 09:58
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РИА Новости 08:56
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
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Шоу-бизнес
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Одной из самых смешных шуток стала задумка Харламова образа "Лариса Бульдог Гузеева". К телу актрисы на фото было приклеено лицо Гарика.
Paparazzi.ru 08:07
Общество
Расширены категории семей, которые получат поддержку семей с детьми
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Политика
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Не все, наверное, знают, что последней европейской столицей, освобожденной советскими войсками стал вовсе не Берлин, а Прага.
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В онлайн-магазине Steam очередная бесплатная раздача.
Российская газета 03:52
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
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Бывший тренер группы прославленного специалиста Этери Тутберидзе Сергей Розанов в своем Instagram впервые высказался о переходе на работу в команду неоднократного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Газета.Ru 17:16
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«Интер РАО» проведет ток на Таймыр
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Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Коммерсантъ вчера в 21:40
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Спорт
Оформление нейтрального статуса для легкоатлетов сделали платным
Международная ассоциация легкоатлетических федераций разработала регламент для нейтральных спортсменов на этот год, теперь оформление статуса стало платным для взрослых атлетов, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.
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