Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.

с чего всё началось

В ЦБ не исключают повышения ключевой ставки. Как сообщает «РИА Новости», в России банки начали повышать ставки по ипотеке и по вкладам. При этом некоторые кредитные организации заняли выжидательную позицию, они следят за ситуацией на рынке.

В России банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

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