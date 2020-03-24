Финансы
Мой БрянскВ России банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам
В ЦБ не исключают повышения ключевой ставки. Как сообщает «РИА Новости», в России банки начали повышать ставки по ипотеке и по вкладам. При этом некоторые кредитные организации заняли выжидательную позицию, они следят за ситуацией на рынке.
Читать в источнике
Оценить2,1K
с чего всё началось
Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.РИА Новостивчера в 23:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Финансист оценил перспективы роста ипотечных ставок для россиян в ближайший месяц
Экономика сегодня06:05
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Комментарии
Футбол
Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ
Здоровье
Представитель ВОЗ в России назвала два главных симптома коронавируса
Сильно осложненное дыхание с сухим кашлем и высокая температура – основные симптомы коронавируса, остальные признаки могут говорить и о других инфекциях, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Технологии
В «Яндекс.Такси» появилась возможность заказать готовую еду и продукты
Представитель компании пояснил, что прямо на главном экране приложения в дополнении к существовавшим ранее режимам появятся функции доставки из приложений «Яндекс.Еда» (доставка готовой еды) и «Яндекс.Лавка» (доставка продуктов).
Общество
Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус распространяется в столице с высокой скоростью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры
Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Политика
ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.
Политика
Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе
Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
МИД разъяснил поручение правительства о вывозе украинцев на родину
Ранее правительство поручило Минтрансу, Роспотребнадзору, МВД и ФСБ организовать единовременный вывоз россиян из Украины и украинцев из России железнодорожным транспортом из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
В НИИ Склифосовского рассказали о пациентах с подозрением на COVID-19
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 заболели свыше 382 тысяч человек, 16 574 скончались, 102 тысячи пациентов вылечились.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил жителям города лечиться от коронавируса на дому, если болезнь протекает в легкой форме.
Общество
Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке
Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Общество
В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса
Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Авто
Паникующие из-за девальвации белорусы принялись скупать автомобили
Белорусы вновь оживленно покупают дорогостоящую технику и автомобили, стремясь избавиться от сбережений как можно эффективнее.
Общество
ВОЗ предупредила США о риске стать эпицентром пандемии коронавируса
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис считает, что эпицентр распространения коронавируса постепенно перемещается из Европы в США, так как «мы наблюдаем очень большое ускорение случаев заражения в США», сообщает Рейтер.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Авто
Volkswagen приостанавливает производство в России
"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели", - говорится в официальном заявлении.
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
Здоровье
Минздрав рекомендовал назначать ибупрофен больным коронавирусом
В Министерстве здравоохранения России назвали лекарства, которые рекомендовано принимать пациентам с коронавирусом.
Энергетика
Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию
Президент США Дональд Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию на рынке.
Происшествия
У вернувшейся из Таиланда ростовчанки заподозрили коронавирус
В регионе усилены меры дезинфекции в пассажирском транспорте, торговых центрах.
Общество
Брянские мамы получат выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет.
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Футбол
У голкипера «Аталанты» диагностировали коронавирус
Тест на коронавирус, который сдал вратарь «Аталанты» Марко Спортьелло, дал положительный результат.