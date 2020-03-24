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В ЦБ не исключают повышения ключевой ставки. Как сообщает «РИА Новости», в России банки начали повышать ставки по ипотеке и по вкладам. При этом некоторые кредитные организации заняли выжидательную позицию, они следят за ситуацией на рынке.
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Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.
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