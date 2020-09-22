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Ведомости
Ведомости 

Российские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона

Российские банки начали запускать переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»

Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известиявчера в 11:43
Подробнее о событии
ТАСС

«Русский стандарт» запустил сервис по переводу зарплаты через систему быстрых платежей

ТАСС03:45
Коммерсантъ

Российские банки начали выплачивать зарплаты по номеру телефона

Коммерсантъ01:54
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия19:15
РИА Новости

Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона

РИА Новости00:01
Lenta.ru

Российские банки запустили перевод зарплат по номеру телефона

Lenta.ru21:50
URA.Ru

В России заработал инструмент против «зарплатного рабства»

URA.Ru19:52
РБК

Зарплата по телефону, 22 дела в «Роскосмосе». Главные новости РБК

РБК01:08

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
RT на русском04:38
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В Петербурге в пансионате «Заря» повторно развернули COVID-госпиталь

Санкт-Петербург, 22 сентября 2020, 11:34 — REGNUM В связи с ростом количества пациентов с коронавирусной инфекцией, которым требуется госпитализация, в Петербурге возобновил приём больных временный инфекционный госпиталь в пансионате «Заря» (Курортный район) вместимостью 300 коек.
REGNUM04:34
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«Чернобыль» Данилы Козловского покажут в США, Канаде и Европе

Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского, рассказывающий о трех ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС, покажут в США, Канаде, Германии, Испании и других странах, соответствующие сделки были заключены на кинорынке TIFF Industry в Торонто, сообщает пресс-служба Роскино в понедельник.
РИА Новости19:58
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СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии

Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.
Ведомости03:36
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