Экономика

МонаВистаМонаВистаВ России банки планируют отказаться от бумажных договоров

Крупнейшие банки России в ближайшее время откажутся от бумажных документов и перейдут на электронную форму договоров с клиентами. Об этом со ссылкой на несколько кредитных организаций сообщает "Известия".
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с чего всё началось

Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

Что касается розницы, то лишь 68,3% всех операций было оформлено в электронном виде, добавили в Сбербанке (не считая мобильного приложения). Во втором крупнейшем банке — ВТБ — уверяют, что все 1,5 тыс. офисов ВТБ перейдут на безбумажные технологии к концу I квартала этого года.
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