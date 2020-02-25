Что касается розницы, то лишь 68,3% всех операций было оформлено в электронном виде, добавили в Сбербанке (не считая мобильного приложения). Во втором крупнейшем банке — ВТБ — уверяют, что все 1,5 тыс. офисов ВТБ перейдут на безбумажные технологии к концу I квартала этого года.

с чего всё началось

Крупнейшие банки России в ближайшее время откажутся от бумажных документов и перейдут на электронную форму договоров с клиентами. Об этом со ссылкой на несколько кредитных организаций сообщает "Известия".

В России банки планируют отказаться от бумажных договоров

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