Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВ России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
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с чего всё началось

Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

На фоне пандемии коронавируса российские банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Банки ограничили владельцам дебетовым картам возможность уходить в минус

Фонтанка.Ру00:51

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:42

Российские банки сократили овердрафт по картам на фоне пандемии

News.ruвчера в 19:27

Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

Известиявчера в 22:13

Россиянам ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

Life.ruвчера в 21:39

РБК: российские банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

ТАССвчера в 21:24

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

Коммерсантъвчера в 22:13
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Происшествия

В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

REGNUM 00:35
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Путешествия

Новосибирск вошёл в топ городов-миллионников для недельных путешествий

Часть россиян проведут отпуск в крупных городах России, при этом одним из самых популярных для недельного отдыха мегаполисом, стал Новосибирск.
Om1.ru 26 июня в 09:21
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Политика

Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов

Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия 27 июня в 22:53
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Общество

Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»

РБК вчера в 20:26
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Авто

«АвтоВАЗ» не справляется с выпуском Lada Xray

Совсем недавно сообщалось о том, что хэтчбек Lada Xray планируется снять с производства, из-за плохого спроса.
32CARS.ru вчера в 15:17
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Общество

ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ вчера в 06:35
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Наука

Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости вчера в 00:17
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
1,2K
Космос

Духи с ароматом космоса планируют создать в США

Пятый канал вчера в 18:55
Происшествия

На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды

Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета вчера в 06:22
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Происшествия

Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке

Газета.Ru вчера в 18:12
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Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
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Происшествия

В Москве два человека погибли в аварии на МКАД

В Москве на 7-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате погибли два человека.
РБК 01:07
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Футбол

«Манчестер Сити» стал последним полуфиналистом Кубка Англии

"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Ньюкасл" и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 15:32
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

Vprognoze.ru 27 июня в 12:10
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
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Экономика

Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%

В 2019 году объем рынка электроники в России снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил $2,8 млрд.
РБК 00:01
2
Политика

Китайское СМИ оценило «смертоносные машины» на Параде Победы в Москве

На Параде Победы в Москве 24 июня Россия не только отдала дань уважения героям Великой Отечественной войны, продемонстрировав раритетную технику, но и показала новейшие боевые машины, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».
Известия 00:03
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Экономика

Греф сравнил ситуацию с коронавирусом с дефолтом 1998 года

Глава Сбербанка Герман Греф сравнил ситуацию с новой коронавирусной инфекцией с обстоятельствами дефолта 1998 года.
ТАСС 01:01
Авто

В продаже появилась редкая Волга за 1,5 млн рублей

В Алтайском крае выставили на продажу редчайшую «Волгу» с пробегом более 217 тысяч километров.
Автоновости дня 00:05
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

Виной всему - история с фильмом «Текст», в котором Кристина Асмус снялась в интимной сцене, после чего наткнулась на жесткую критику в свой адрес.
Bimru.ru вчера в 10:50
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Политика

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
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Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео перехвата самолетов США над Черным морем

Дни24 27 июня в 05:09
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Общество

Климатолог предупредил об угрозе разрушения городов в Сибири

REGNUM вчера в 12:55
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Путешествия

Перечислены самые популярные ошибки туристов при заселении в отель

Lenta.ru вчера в 19:33
Шоу-бизнес

Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына

На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru вчера в 10:01
Армия и оружие

Армия Ливии нанесла авиаудар по войскам правительства

Ливийская национальная армия (ЛНА) нанесла воздушный удар по военной колонне Правительства национального согласия (ПНС), заявили в пресс-службе ЛНА 28 июня на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 15:08
Футбол

«Интер» одержал волевую победу над «Пармой» в чемпионате Италии

Футболисты миланского "Интера" обыграли "Парму" в матче 28-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости вчера в 18:18
Автоспорт

Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме

Car.ru 00:47
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