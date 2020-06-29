Финансы
КоммерсантъВ России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
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с чего всё началось
На фоне пандемии коронавируса российские банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют.РБКвчера в 17:00
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Совсем недавно сообщалось о том, что хэтчбек Lada Xray планируется снять с производства, из-за плохого спроса.
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ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ вчера в 06:35
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Духи с ароматом космоса планируют создать в США
Пятый канал вчера в 18:55
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На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
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Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке
Газета.Ru вчера в 18:12
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В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
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Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Происшествия
В Москве два человека погибли в аварии на МКАД
В Москве на 7-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате погибли два человека.
РБК 01:07
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«Манчестер Сити» стал последним полуфиналистом Кубка Англии
"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Ньюкасл" и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 15:32
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«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
Vprognoze.ru 27 июня в 12:10
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В 2019 году объем рынка электроники в России снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил $2,8 млрд.
РБК 00:01
Политика
Китайское СМИ оценило «смертоносные машины» на Параде Победы в Москве
На Параде Победы в Москве 24 июня Россия не только отдала дань уважения героям Великой Отечественной войны, продемонстрировав раритетную технику, но и показала новейшие боевые машины, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».
Известия 00:03
Экономика
Греф сравнил ситуацию с коронавирусом с дефолтом 1998 года
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В продаже появилась редкая Волга за 1,5 млн рублей
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Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Виной всему - история с фильмом «Текст», в котором Кристина Асмус снялась в интимной сцене, после чего наткнулась на жесткую критику в свой адрес.
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В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
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Перечислены самые популярные ошибки туристов при заселении в отель
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Армия и оружие
Армия Ливии нанесла авиаудар по войскам правительства
Ливийская национальная армия (ЛНА) нанесла воздушный удар по военной колонне Правительства национального согласия (ПНС), заявили в пресс-службе ЛНА 28 июня на своей странице в Twitter.
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«Интер» одержал волевую победу над «Пармой» в чемпионате Италии
Футболисты миланского "Интера" обыграли "Парму" в матче 28-го тура чемпионата Италии.
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