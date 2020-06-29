Финансы
КоммерсантъВ России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
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с чего всё началось
На фоне пандемии коронавируса российские банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют.РБКвчера в 17:00
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Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева родила четвертого ребенка
OAnews вчера в 04:11
Общество
Опубликованы «лучшие фотографии» НЛО за 40 лет
Специалист, в свою очередь, обратился к бывшему начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу, который, ознакомившись с фотографиями, назвал их лучшими, что он видел за последние 40 лет, и предположил, что они, скорее всего, подлинные.
ТК Звезда 01:08
Общество
Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
РИА Новости 01:56
Происшествия
Более 300 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке
В настоящее время в инфекционной больнице в Коммунарке лечатся свыше 300 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook.
Российская газета 03:48
Кино
Марго Робби снимется в «Пиратах Карибского моря»
Культуромания 02:18
Музыка
Blackpink побили исторический рекорд BTS на YouTube
Южнокорейская герл-группа Blackpink, вернувшись после долгого отсутствия, побила рекорд бойбенда BTS на YouTube.
Piter.tv 03:26
Кино
Актер Marvel обвинил в расизме создателей фильма «Черная пантера»
Piter.tv вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Технологии
В iOS 14 впервые станет доступна возможность добавлять подписи к фото
В iOS 14 впервые появится возможность добавлять подписи к снимкам. Изменения можно будет оценить в приложении «Фото».
Дни24 вчера в 11:23
Общество
Мишустин изменил правила льготного автокредитования
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
Известия вчера в 07:53
Спорт
Исинбаева и легкоатлеты России написали в МОК открытое письмо
ИА Красная Весна 27 июня в 12:38
Шоу-бизнес
Дмитрий Исхаков рассказал о любви к детям Полины Гагариной
Фотограф опубликовал в личном микроблоге пост, где сообщил, что больше не живет с супругой, но при этом они сохранили хорошие отношения и продолжают с любовью заботиться о их детях.
Вокруг ТВ 02:29
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Шоу-бизнес
Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах Тарасова
Костенко считает приговор нечестным по отношению к своим детям. Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах.
ВладТайм вчера в 03:11
Киберспорт
В патче 7.27 для Dota 2 исправили баг с работой Blade Mail
CyberSport.ru 03:26
Музыка
Рэй Ламонтейн выпустил восьмой альбом
ИА InterMedia 26 июня в 11:43
Происшествия
Эксперт Антипов: на борту MH17 произошли еще два взрыва
ПолитРоссия 26 июня в 15:13
Общество
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета 03:35
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 62 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июня 2020, 10:58 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 29 июня.
REGNUM 03:58
Экономика
Радий Хабиров рассказал, что происходит с бюджетом Башкирии
На оперативном совещании в правительстве РБ Глава республики Радий Хабиров рассказал, что происходит с бюджетом нашего региона.
Общественная электронная газета 02:49
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
Политика
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Культура
Киркоров стал прообразом героя нового фильма о Евровидении
Новый фильм Netflix рассказывает об исландских певцах Ларсе Эрикссоне и Сигрите Эриксдоттир и их участии в Евровидении.
Вечерняя Москва 02:22
Кино
Жерар Депардье приступил к съемкам в фильме про повара
РИА Новости вчера в 23:35
Общество
От коронавируса в России за сутки умерли 93 человека
За сутки в России от коронавируса умерли 93 человека, сообщили в оперативном штабе.
РБК 03:45
Шоу-бизнес
Дочке Заворотнюк сожгли волосы на Рублевке
ТВ Центр 03:57
Космос
Впервые в истории науки астрономы увидели столкновение двух черных дыр
Впервые в истории науки астрономам удалось воочию увидеть столкновение двух невидимых объектов — черных дыр.
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 11:36