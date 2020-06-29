Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВ России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
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с чего всё началось

Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

На фоне пандемии коронавируса российские банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют.
РБКвчера в 17:00

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РБК: банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

РИА Новости01:55

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:42

Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

Известиявчера в 22:13

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

Коммерсантъвчера в 22:13

Россиянам ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

Life.ruвчера в 21:39

РБК: российские банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

ТАССвчера в 21:24

Российские банки сократили овердрафт по картам на фоне пандемии

News.ruвчера в 19:27
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Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева родила четвертого ребенка

OAnews вчера в 04:11
5
Общество

Опубликованы «лучшие фотографии» НЛО за 40 лет

Специалист, в свою очередь, обратился к бывшему начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу, который, ознакомившись с фотографиями, назвал их лучшими, что он видел за последние 40 лет, и предположил, что они, скорее всего, подлинные.
ТК Звезда 01:08
11
Общество

Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала

РИА Новости 01:56
10
Происшествия

Более 300 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке

В настоящее время в инфекционной больнице в Коммунарке лечатся свыше 300 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook.
Российская газета 03:48
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Кино

Марго Робби снимется в «Пиратах Карибского моря»

Культуромания 02:18
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Музыка

Blackpink побили исторический рекорд BTS на YouTube

Южнокорейская герл-группа Blackpink, вернувшись после долгого отсутствия, побила рекорд бойбенда BTS на YouTube.
Piter.tv 03:26
3
Кино

Актер Marvel обвинил в расизме создателей фильма «Черная пантера»

Piter.tv вчера в 09:05
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
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Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru вчера в 09:51
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Технологии

В iOS 14 впервые станет доступна возможность добавлять подписи к фото

В iOS 14 впервые появится возможность добавлять подписи к снимкам. Изменения можно будет оценить в приложении «Фото».
Дни24 вчера в 11:23
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Общество

Мишустин изменил правила льготного автокредитования

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
Известия вчера в 07:53
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Спорт

Исинбаева и легкоатлеты России написали в МОК открытое письмо

ИА Красная Весна 27 июня в 12:38
Шоу-бизнес

Дмитрий Исхаков рассказал о любви к детям Полины Гагариной

Фотограф опубликовал в личном микроблоге пост, где сообщил, что больше не живет с супругой, но при этом они сохранили хорошие отношения и продолжают с любовью заботиться о их детях.
Вокруг ТВ 02:29
1
Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
3
Шоу-бизнес

Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах Тарасова

Костенко считает приговор нечестным по отношению к своим детям. Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах.
ВладТайм вчера в 03:11
10
Киберспорт

В патче 7.27 для Dota 2 исправили баг с работой Blade Mail

CyberSport.ru 03:26
Музыка

Рэй Ламонтейн выпустил восьмой альбом

ИА InterMedia 26 июня в 11:43
1
Происшествия

Эксперт Антипов: на борту MH17 произошли еще два взрыва

ПолитРоссия 26 июня в 15:13
1
Общество

За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19

За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета 03:35
329
Происшествия

В Пакистане при нападении на фондовую биржу погибли два человека

Коммерсантъ 02:21
2
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
7
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 62 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 29 июня 2020, 10:58 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 29 июня.
REGNUM 03:58
2,1K
Экономика

Радий Хабиров рассказал, что происходит с бюджетом Башкирии

На оперативном совещании в правительстве РБ Глава республики Радий Хабиров рассказал, что происходит с бюджетом нашего региона.
Общественная электронная газета 02:49
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
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Политика

Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске

Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Культура

Киркоров стал прообразом героя нового фильма о Евровидении

Новый фильм Netflix рассказывает об исландских певцах Ларсе Эрикссоне и Сигрите Эриксдоттир и их участии в Евровидении.
Вечерняя Москва 02:22
2
Кино

Жерар Депардье приступил к съемкам в фильме про повара

РИА Новости вчера в 23:35
Общество

От коронавируса в России за сутки умерли 93 человека

За сутки в России от коронавируса умерли 93 человека, сообщили в оперативном штабе.
РБК 03:45
Шоу-бизнес

Дочке Заворотнюк сожгли волосы на Рублевке

ТВ Центр 03:57
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Космос

Впервые в истории науки астрономы увидели столкновение двух черных дыр

Впервые в истории науки астрономам удалось воочию увидеть столкновение двух невидимых объектов — черных дыр.
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 11:36
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