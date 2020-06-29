Финансы
КоммерсантъВ России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
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с чего всё началось
На фоне пандемии коронавируса российские банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют.РБКвчера в 17:00
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Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76% россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Происшествия
Секс-скандал: в Перми учителя приговорили к девяти с половиной годам
Суд вынес наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, ограничения свободы на один год и десять месяцев.
REGNUM 03:44
Политика
МИД прокомментировал новые публикации про сговор России с талибами
Спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии Замир Кабулов заявил РИА Новости, что новые публикации про якобы имевший место сговор России с талибами - это часть внутрипартийной борьбы в США.
Аргументы и Факты 04:45
Технологии
Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Известия вчера в 21:15
Финансы
Доллар и евро готовы побить рекорд роста середины июня
Последние дни июня на внутреннем валютном рынке с высокой вероятностью пройдут под знаком ослабления российской валюты.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева родила четвертого ребенка
Саша Зверева, бывшая солистка группы «Демо», опять стала матерью. Артистка родила четвертого ребенка.
OAnews вчера в 04:11
Транспорт
Максимальная стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр
Максимальный тариф движения по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за км, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
Коммерсантъ 04:07
Шоу-бизнес
Бузова устроила в бане фотосессию в стиле Волочковой
Певица Ольга Бузова устроила фотосессию в банном комплексе в стиле балерины Анастасии Волочковой.
ФАН вчера в 16:11
Шоу-бизнес
Дочке Заворотнюк сожгли волосы на Рублевке
ТВ Центр 03:57
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Транспорт
Законы июля коснутся автомобилистов, пенсионеров и студентов
C 1 июля пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями на платной основе, перестают считаться работающими.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию
РИА "Новости" В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ вчера в 10:21
Общество
Более 2 тыс. иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018
Заместитель главы Министерства иностранных дел России статс-секретарь Евгений Иванов сообщил о нахождении в стране иностранных болельщиков, прибывших на чемпионат мира – 2018.
Чемпионат 02:58
Шоу-бизнес
Супермодель Белла Хадид снялась в фотосессии без нижнего белья
Московский Комсомолец 04:18
Общество
В Алтайском крае сохраняется нестабильная ситуация по коронавирусу
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае остается неустойчивой и неблагоприятной. Идет масштабная циркуляция коронавируса.
Алтайская правда 04:15
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Общество
Греф высказался о претензиях Михалкова
Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на прозвучавшие в его адрес претензии со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, которые тот высказал в своей программе "Бесогон".
Газета.Ru 03:27
Финансы
Рубль снижается к евро в начале торгов
На открытии торгов в понедельник, 29 июня, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
Происшествия
Главврач прокомментировал мешки для трупов возле больницы в Коммунарке
Ранее издание Readovka.ru писало, что 28 июня прохожие нашли большие черные пакеты, в которых лежали бирки от трупов, зараженная кровь, медицинские карты и документы по умершим пациентам.
Lenta.ru 02:47
Путешествия
Туры по России с заездом на следующей неделе подешевели на 12%
Цена на недельные туры по России с заездом 7–10 июля упали на 12% (по сравнению с тем же периодом в прошлом году), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ 04:37
Армия и оружие
Индия рассматривает российский танк «Армата» в качестве замены Т-72
Планы индийского руководства по приобретению 1770 единиц перспективной боевой техники, которые должны прийти на смену устаревающим танкам Т-72, были озвучены СМИ Индии еще осенью 2018 года.
Политика Сегодня 27 июня в 02:38
Авто
В Уфе на продажу выставили арестованные за долги автомобили
МедиаКорСеть вчера в 23:55
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 56 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь 03:49
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
Общество
В Саратовской области выявили 109 новых носителей SARS-CoV-2
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на 26 июня носителями коронавируса числились 6003 человека.
REGNUM 03:27