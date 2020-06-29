На фоне пандемии коронавируса российские банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют.

с чего всё началось

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

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