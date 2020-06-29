Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВ России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
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с чего всё началось

Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

На фоне пандемии коронавируса российские банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют.
РБКвчера в 17:00

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Экономист назвал причину снижения лимита овердрафта по дебетовым картам

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Российские банки сократили овердрафт по картам на фоне пандемии

News.ruвчера в 19:27

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:42

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

Коммерсантъвчера в 22:13

Россиянам ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

Life.ruвчера в 21:39

РБК: российские банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

ТАССвчера в 21:24

РБК: банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

РИА Новости01:55
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Политика

Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
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Шоу-бизнес

Родила дома: Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

39-летняя певица и блогер Саша Зверева в четвертый раз стала мамой.
Блокнот.ру 05:01
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Здоровье

В Ивановской области снижается заболеваемость пневмонией

Заболеваемость по сравнению с прошлой неделей снизилась на 7% - с 15 по 21 июня выявлено 359 пневмоний, неделей ранее – 365.
Ивтелерадио 08:54
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Прокурор по делу MH17 представил доказательства запуска «Бука»

Отмечается, что после произведенного запуска ракеты ополченцы Донбасса посчитали, что сбили военный самолет Украины.
Evo-rus.com 07:04
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Культура

Актер Саша Барон Коэн разыграл на митинге сторонников Трампа

Известия 01:01
Происшествия

Во Владимире загорелось здание драмтеатра

Пожарные тушат возгорание на площади 50 квадратных метров в здании драматического театра во Владимире, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
РИА Новости 09:48
Общество

Минтруд: пенсии получают более 40 млн россиян

Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила о том, что получателями пенсий в стране оказались 42 миллиона человек.
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Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
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Здоровье

В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России

В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК 07:59
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Общество

В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе

Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе.
Известия вчера в 17:46
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Происшествия

Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания

Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35
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Общество

Среднеуральский женский монастырь закрыт после скандала с Собчак

REGNUM 05:13
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Армия и оружие

Российские истребители сопроводили самолеты США над Черным морем

Российские истребители Су-27 поднялись в воздух для перехвата двух американских военных самолетов над Черным морем, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
Газета.Ru 08:54
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Общество

ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
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Музыка

Самарский губернатор объявил конкурс для зрителей «Рока над Волгой»

В своем инстаграме глава региона в настоящее время проводит конкурс для тех, кто приезжал на фестиваль "Рок над Волгой" в прошлые годы.
SamRU.ru 00:38
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Здоровье

Семь бригад московских врачей вернулись домой из регионов

Семь бригад московских врачей, отправившиеся в регионы для борьбы с COVID-19, вернулись домой, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения в понедельник.
РИА Новости 09:14
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала своего 18-летнего сына-именинника

Известный продюсер Яна Рудковская воспитывает троих детей. 28 июня у ее сына Николая был день рождения.
Летидор 07:00
Политика

Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США

США платят за мировое лидерство, которого они достигли в 1991 году.
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Авто

Chery готовит обновлённый кроссовер Tiggo 2 для России

Ранее директор по реализации компании-дистрибьютора Chery Антон Ганжа проинформировал, что в России премьерный показ обновленного Chery Tiggo 2 состоится до конца этого года.
Pnzdrive 07:57
Происшествия

В Ростове-на-Дону экстренно сел Airbus A320 с отказавшим двигателем

По данным ведомства, самолет летел из Москвы и у него отказал левый двигатель. Airbus A320 экстренно приземлился в аэропорту "Платов".
Газета.Ru 09:20
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Slasher: Ubisoft анонсирует высокобюджетную «королевскую битву» 29 июня

Компания Ubisoft может представить 29 июня «королевскую битву» под названием Hyper Scape.
CyberSport.ru 09:25
Технологии

Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне

Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
Газета.Ru 05:08
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Общество

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
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Общество

Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы

Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
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Общество

Греф высказался о претензиях Михалкова

Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на прозвучавшие в его адрес претензии со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, которые тот высказал в своей программе "Бесогон".
Газета.Ru 03:27
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Политика

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
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Происшествия

Сестрам Хачатурян добавили три тома

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Политика

В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
Газета.Ru 09:46
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