Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВ России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
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с чего всё началось

Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

На фоне пандемии коронавируса российские банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют.
РБК17:00

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Россиянам ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

Life.ru21:39

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

Коммерсантъ22:13

Российские банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

Online47.ru21:47

Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

Известия22:13

РБК: российские банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

ТАСС21:24

Российские банки сократили овердрафт по картам на фоне пандемии

News.ru19:27

Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

РБК17:00
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Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

Коммерсантъ вчера в 10:56
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Шоу-бизнес

Новым возлюбленным Гагариной может оказаться музыкант ChinKong

Новым возлюбленным российской певицы Полины Гагариной может оказаться саунд-продюсер ChinKong.
ФАН 22:06
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Общество

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20
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Общество

Доктор Мясников научил определять родинку, способную стать меланомой

О признаках распознавания рассказал телеведущий, главврач московской больницы № 71 Александр Мясников в эфире канала «Россия» 28 июня.
ИА Красная Весна 03:59
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Общество

Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»

Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб.
РБК 20:26
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Авто

Ford представил новый пикап F-150

Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ 26 июня в 07:33
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Происшествия

В Хакасии устраняют последствия непогоды, есть пострадавший

Абакан, 29 июня 2020, 05:35 — REGNUM Несколько муниципалитетов Хакасии пострадали от ливня и штормового ветра 28 июня.
REGNUM 22:35
Политика

Львовский журналист признался в ненависти к Украине

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
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Здоровье

Врач рассказала о связи шашлыка с развитием рака

Шашлык может способствовать развитию онкологических заболеваний, рассказала врач-диетолог Марина Макиша.
Известия 18:25
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК 15:32
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Политика

Путин рассказал о результатах сдачи тестов на коронавирус

Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные.
Известия 06:18
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Общество

У северных границ России засекли повышенную радиацию

В Норвегии, Финляндии и Швеции датчики радиации засекли повышенный уровень излучения, сообщает The Barents Observer.
Газета.Ru 09:30
380
Общество

Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение

Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru 16:30
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Общество

Во втором районе Приморья ввели режим ЧС из-за затоплений

В Чугуевском районе Приморья был введён режим чрезвычайной ситуации, после того как в результате ливней оказались подтоплены придомовые участки и огороды.
RT на русском 21:20
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Футбол

Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу

Vprognoze.ru вчера в 15:27
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Происшествия

Бухгалтер центра соцобслуживания попалась на махинациях с выплатами в Красноярском крае

Выяснилось, что в период с января 2017 года по сентябрь 2019 года, женщина перечисляла по исполнительному листу алименты своей матери, но не удерживала их из зарплаты.
ИА Запад24 25 июня в 23:49
Экономика

Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»

Ожидается, что по этому маршруту может быть транспортирован газ, который поставляет Россия по газопроводу "Турецкий поток".
Газета.Ru 01:37
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Общество

ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию

В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета 11:30
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 18:20
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Футбол

«Интер» находится на продвинутой стадии переговоров по Хакими

Представитель миланцев уверен, что эта сделка, которая находится на продвинутой стадии, станет отличной инвестицией в будущее.
Газета.Ru 22:13
Культура

Сериал «Основание: Осман» с Бураком Озчивитом продлили на второй сезон

Турецкий исторический сериал "Основание: Осман" (Kuruluş Osman) со звездой "Великолепного века" Бураком Озчивитом в главной роли продлили на второй сезон, сообщает Mynet.
РИА Новости вчера в 23:35
2
Общество

Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян

Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
Ведомости 21:29
1
Футбол

Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА

Невские Новости 07:46
3
Здоровье

Многолетние последствия коронавируса встревожили ученых

Специалисты отмечают, что негативные последствия затрагивают легкие человека, тяжелое течение заболевания может привести к плохой свертываемости крови, головокружениям, сильным головным болям.
Evo-rus.com 01:11
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Технологии

TikTok назвали замаскированным под соцсеть сервисом для сбора данных

Критика TikTok продолжается: на этот раз приложение назвали замаскированным под соцсеть сервисом для сбора данных.
Ferra 13:37
3
Культура

Профессор из Нью-Йорка предложила ноу-хау по сносу памятников

Более 93 тысяч репостов набрал совет профессора Нью-Йоркского колледжа криминальной юстиции Эрин Томпсон протестующим американцам по более эффективному сносу памятников историческим деятелям США, 28 июня сообщает ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна вчера в 18:15
Здоровье

Ещё 78 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3831 человек, в том числе 384 ребенка до 17 лет включительно.
Катунь 24 01:55
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Политика

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости 07:47
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Космос

На орбиту могут вывести шесть спутников «Гонец-М» до конца года

До конца года на орбиту планируется вывести шесть спутников связи «Гонец-М», сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли.
Коммерсантъ 22:38
Политика

Трамп назвал причину исключения России из G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
РИА Новости 14:38
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