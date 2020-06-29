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В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.В источнике
С чего всё началось

Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

На фоне пандемии коронавируса российские банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют.
РБК17:00
Подробнее о событии

Банки стали меньше доверять владельцам дебетовых карт

URA.Ru23:07

Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

Известия22:13

Российские банки сократили овердрафт по картам на фоне пандемии

News.ru19:27

Россиянам ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

Life.ru21:39

РБК: российские банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

ТАСС21:24

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

Коммерсантъ22:13

Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

РБК17:00
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WP сообщила о гибели военных США из-за «сговора» России и талибов

Ранее 27 июня The New York Times (NYT), ссылаясь на источники, сообщила, что разведка США несколько месяцев назад пришла к выводу, что Россия предлагала связанным с «Талибаном» боевикам награду за убийство американских служащих.
РБК23:33
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В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%

«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
Известиявчера в 06:14
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Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне

Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Известия21:15
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Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля

Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости26 июня в 06:38
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