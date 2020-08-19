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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России банки стали чаще реструктурировать долги крупного бизнеса

Как отмечает РБК, это превышает треть всего объема кредитов юрлицам. С 20 марта по 27 июля ссуды на 3,6 трлн руб. (11,9% корпоративного портфеля крупнейших банков) подпали под реструктуризацию, сообщает ЦБ. В июле речь могла идти о пересмотре условий займов бизнесу на 1,3 трлн руб.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки стали чаще реструктурировать долги крупного бизнеса

По оценкам аналитиков, в июле 11 системно значимых банков реструктуризовали 4,5% корпоративного кредитного портфеля. Это больше трети от всего объема кредитов юрлицам, которые стали проблемными с начала кризиса.
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