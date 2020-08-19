В России банки стали чаще реструктурировать долги крупного бизнеса

ИА Красная Весна 3

Как отмечает РБК, это превышает треть всего объема кредитов юрлицам. С 20 марта по 27 июля ссуды на 3,6 трлн руб. (11,9% корпоративного портфеля крупнейших банков) подпали под реструктуризацию, сообщает ЦБ. В июле речь могла идти о пересмотре условий займов бизнесу на 1,3 трлн руб.