Экономика
БИЗНЕС OnlineВ России банкирам могут ограничить выезд за рубеж на полгода
Законопроект размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. В частности, документ предполагает ограничение выезда за рубеж недобросовестным руководителям и владельцам кредитных и других финансовых организаций. Ранее эту инициативу озвучивала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 00:25, Ашберн
Армия и оружие
Армия Турции уничтожила военный конвой сирийской армии в Идлибе
Музыка
В «Ночь музыки» для уральцев выступит группа Billy’s Band
Общество
В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса
Первый завозной случай коронавируса нового типа зарегистрирован в Белоруссии, он выявлен у иранского студента, прилетевшего из Баку, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского минздрава.
Здоровье
Более 40 человек в текущем эпидсезоне скончались от гриппа на Украине
Более 40 человек скончались на Украине от гриппа в текущем эпидсезоне.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Шоу-бизнес
Андрей Разин ответил Льву Лещенко на «сбитого летчика»
Андрей Разин вновь вступил в перепалку с мэтром российской эстрады Львом Лещенко, с которым судится после скандального телешоу на одном из федеральных каналов, вышедшего в эфир еще в конце прошлого года.
Биатлон
Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Армия и оружие
Китайский эсминец навел лазер на самолет-разведчик ВМС США
Китайский эсминец направил лазер на американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в Тихом океане.
Религия
Патриарх Варфоломей потребовал от Церквей отказать РПЦ в поддержке
Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил журналистам, что Москва заручилась поддержкой Антиохийской Церкви по украинской проблеме, а неучастие патриарха Иоанна X во встрече объяснил его разногласиями с Феофилом из-за юрисдикции над Катаром.
Здоровье
Минздрав подсчитает больных СМА в России
В ведомстве подсчитали, что для закупки препаратов тем пациентам, которые уже начали получать лечение, в 2020 году требуется 239 миллионов рублей.
Общество
На Алтае закрывают дороги из-за бурана
Проезд от Бийска к границе Республики Алтай через через Карабинку пришлось закрыть на всем протяжении трассы (с км 0+000 по 113+772 км).
Хоккей
Панарин и Георгиев поучаствовали в победе «Рейнджерс» над «Монреалем»
Шоу-бизнес
Мачеха закрутила роман с пасынком и лишилась опеки над детьми
35-летняя Марина Балмашева из Краснодарского края развелась с супругом после десяти лет брака, после чего ушла к 20-летнему пасынку.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в следующий этап Лиги Европы
Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее бельгийского "Брюгге" и вышел в следующий круг соревнований.
Общество
Путин посетил парк «Остров мечты»
Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
Экономика
Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
Политика
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Футбол
Дзюба не сыграет за «Зенит» в матче с «Локомотивом»
Уже в ближайшую субботу, 29 февраля «зенит» проведет первый после перерыва матч Чемпионата России.
Хоккей
Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина
Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.
Политика
В ФНПР рассказали про оплату выходного дня 22 апреля
Голосование по поправкам назначено на 22 апреля.
Кино
Стивен Спилберг отказался снимать «Индиану Джонса 5»
Стивен Спилберг ушел с поста режиссера проекта «Индиана Джонс 5». Все предыдущие части франшизы были сняты именно им.
Происшествия
В Саратове полиция начала проверку после нападения на водителя такси
В Саратове полицейские начали проверку после нападения на водителя «Яндекс.Такси».
Политика
Суд в США обязал компанию Евгения Пригожина «Конкорд» объяснить, почему она не представила затребованные материалы
Американская прокуратура ранее запросила у «Конкорда», в частности, информацию о структуре компании, внутреннюю переписку ее сотрудников, а также сведения о связях с российским «Агентством интернет-исследований».
Кино
Актеры из «Гарри Поттера» соберутся для нового проекта Роулинг
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили об усилении флота России в Крыму
Россия после 2014 года усилила корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Футбол
Дан Петреску обвинил судей в вылете своей команды из Лиги Европы
Напомним, ответная встреча между «ЧФР Клуж» и «Севильей» завершилась вничью: 0:0. Румынская команда забила гол за одну минуту до финального свистка, но судьи его отменили.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Кино
На шутку Лозы о востребованности Петрова ответил режиссёр «Холопа»
Клим Шипенко, режиссер успешной комедии «Холоп», дал комментарий по поводу ироничного высказывания композитора и певца Юрия Лозы.
Происшествия
Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти
"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".