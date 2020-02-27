Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineВ России банкирам могут ограничить выезд за рубеж на полгода

Законопроект размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. В частности, документ предполагает ограничение выезда за рубеж недобросовестным руководителям и владельцам кредитных и других финансовых организаций. Ранее эту инициативу озвучивала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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