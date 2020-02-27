Экономика
БИЗНЕС OnlineВ России банкирам могут ограничить выезд за рубеж на полгода
Законопроект размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. В частности, документ предполагает ограничение выезда за рубеж недобросовестным руководителям и владельцам кредитных и других финансовых организаций. Ранее эту инициативу озвучивала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Футбол
Дмитрий Тарасов перенес операцию
Политика
В Турции несколько сотен мигрантов направились к границе с Грецией
Не менее 300 мигрантов направляется с северо-запада Турции к границе с Грецией, так как турецкие власти распорядились более не препятствовать проходу беженцев в Европу, сообщила в пятницу турецкая газета "Сабах".
Биатлон
Олимпийский чемпион из Германии поддержал затравленного Логинова
Бывший биатлонист сборной Германии Михаэль Реш поддержал россиянина Александра Логинова, столкнувшегося с травлей со стороны соперников во время чемпионата мира в итальянском Антхольце.
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе
Чиновник сообщил, что турецкие военные наносят воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.
Армия и оружие
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
Культура
Американский писатель раскритиковал «Преступление и наказание»
Джеймс Эллрой, американский писатель, грубо высказался о романе «Преступление и наказание» писателя Федора Достоевского.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
Происшествия
Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Политика
Трубные отношения: в Швеции призвали завершить «Северный поток — 2»
Угрозы из Белого дома На Мюнхенской конференции госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз призвал европейцев отказаться от "Северного потока — 2".
Общество
Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве СВУ на севере Петербурга
На севере Петербурга, в квартире дома по улице Замшина, 15, сработало самодельное взрывное устройство.
Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Общество
У трех эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Экономика
РЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах на ₽277 млрд
Минфин в закрытой части федерального бюджета заложил 276,7 млрд руб. дивидендов от «Российских железных дорог» (РЖД) на 2020–2022 годы, следует из презентации, подготовленной первым заместителем гендиректора монополии Вадимом Михайловым к заседанию рабочей группы Госсовета, прошедшему 26 февраля.
Происшествия
На Кубани задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки
В результате следственных действий была установлена причастность к убийству ребенка 63-летнего жителя поселка Звезда, его задержали.
Биатлон
В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро
27 февраля в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону, российская сборная заняла второе место.
Армия и оружие
В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»
Американский производитель вертолетов Bell разместил на ютьюб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Футбол
Стали известны 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы
По итогам ответных игр 1/16 финала Лиги Европы по футболу определились 15 участников следующего раунда плей-офф.
Культура
Джеффри Дин Морган схитрил на съемках постельной сцены в сериале «Ходячие мертвецы»
Первая половина десятого сезона «Ходячих мертвецов» завершилась сценой, которая сполна оправдала возрастной рейтинг сериала.
Армия и оружие
Столтенберг осудил Сирию за удары по турецким военным
Напомним, 27 февраля сирийские ВВС нанесли авиаудар по провинции Идлиб. В результате погибли 29 турецких военных.
Технологии
Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group
Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
Авто
Заряжать Audi e-tron оказалось дороже, чем заправлять дизельный Q7
Выяснилось, что каждая миля пробега при зарядке батареи электрокроссовера на быстрой станции вроде Ionity обходится дороже, чем у дизельного вседорожника.
Политика
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Посольство России в Вашингтоне пригласило власти США приехать в Крым и своими глазами посмотреть на положение дел в республике.