Экономика
Lenta.ruПутин обложил налогом банковские вклады
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который облагает налогом доход с банковских вкладов и долговых ценных бумаг. Текст документа опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о налоге на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей
Российская газетавчера в 13:47
Как в России будут собирать налог на вклады: «Налоговая вышлет счет»
Комсомольская правда31 марта в 05:03
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Общество
В Удмуртии ряд предприятий вернётся к работе с понедельника
Ижевск, 2 апреля 2020, 19:32 — REGNUM Относительно стабильная ситуация в Удмуртии позволяет расширить перечень предприятий, которые могут работать.
Интернет
Браузер Microsoft Edge вышел на второе место по популярности
Занимавший ранее второе место Mozilla Firefox опустился на третью строчку с долей рынка 7,19 %, а Internet Explorer продолжает оставаться на четвёртой позиции с долей 5,87 %.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
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В Москве продлили ограничения по коронавирусу
Власти Москвы до 1 мая продлили ранее введенные ограничения для предотвращения распространения коронавируса, указ подписал мэр Сергей Собянин.
Политика
Губернатор Архангельской области объявил об отставке
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке, передает ТАСС.
Авто
ГИБДД и Минпромторг облегчат водителям жизнь
Пандемия коронавируса и экономический кризис привели к переносу закона о фотофиксации техосмотра, отмене одного из штрафов ГИБДД и расширению мер поддержки автопрома от Минпромторга РФ.
Политика
Путин утвердил закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что правительство имеет право вводить режимы повышенной готовности и ЧС.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Политика
Путин подписал указ о выходных до 30 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных в России до 30 апреля 2020 года, сообщает РИА Новости.
Энергетика
Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель
Эксперты Fitch Ratings прогнозируют, что в 2021 году средняя цена нефти марки Brent поднимется до $45 за баррель.
Общество
Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.
Футбол
«Спартак» договорился с футболистами о снижении их зарплат на 40%
«Спартак» договорился с футболистами о снижении их зарплат на 40% Московский «Спартак» первым из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) пошел на снижение зарплат футболистов из-за пандемии коронавируса.
Армия и оружие
Трамп заявил о готовящемся нападении Ирана на силы США в Ираке
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран или его сторонники якобы готовят нападение на американские силы и объекты в Ираке.
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Происшествия
В подъезде Брянска вывесили объявление о заражённых COVID-19 соседях
Брянск, 2 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Объявление-предупреждение о заражённых коронавирусом соседях появилось в одном из подъездов многоэтажного дома в Брянске.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Общество
В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице
Напомним, Соединенные Штаты в последнюю неделю стали эпицентром пандемии COVID-19.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в формате спецшоу
Напомним, что шоу «Евровидение» проходило ежегодно с 1956 года. В этом году музыкальный конкурс был намечен на 12 — 16 мая в Роттердаме.
Общество
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что один из ее сыновей в настоящее время находится в США и помогает больным с коронавирусом.
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заразился ребенок
Среди 14-ти жителей региона, больных коронавирусной инфекцией, есть один ребенок.
Единоборства
Нурмагомедов рассказал, почему не может провести бой с Фергюсоном
Утром и вечером тренируюсь, готовлюсь физически и ментально, держу вес, провожу спарринги.
Общество
Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Энергетика
Минск планирует получить от Москвы 2 млн тонн нефти по $4 за баррель
Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск рассчитывает получить 2 млн тонн нефти из России по цене около $4 за баррель.
Политика
США допустили снятие санкций с «дочек» «Роснефти»
Власти Соединенных Штатов снимут санкции с дочерних компаний "Роснефти" после продажи ее активов в Венесуэле, если выяснится, что они действительно больше не работают в стране.
Здоровье
Евгений Куйвашев продолжил отвечать на вопросы о режиме изоляции
Евгений Куйвашев сегодня продолжил отвечать на вопросы уральцев, возникающие в условиях пандемии коронавируса.
Общество
В России родился первый ребенок с коронавирусом
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.