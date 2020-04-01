Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который облагает налогом доход с банковских вкладов и долговых ценных бумаг. Текст документа опубликован на интернет-портале правовой информации.

Интернет Браузер Microsoft Edge вышел на второе место по популярности Занимавший ранее второе место Mozilla Firefox опустился на третью строчку с долей рынка 7,19 %, а Internet Explorer продолжает оставаться на четвёртой позиции с долей 5,87 %.

Общество В Москве продлили ограничения по коронавирусу Власти Москвы до 1 мая продлили ранее введенные ограничения для предотвращения распространения коронавируса, указ подписал мэр Сергей Собянин.

Авто ГИБДД и Минпромторг облегчат водителям жизнь Пандемия коронавируса и экономический кризис привели к переносу закона о фотофиксации техосмотра, отмене одного из штрафов ГИБДД и расширению мер поддержки автопрома от Минпромторга РФ.

Финансы Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).

Политика Путин подписал указ о выходных до 30 апреля Президент Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных в России до 30 апреля 2020 года, сообщает РИА Новости.

Общество Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Музыка «Евровидение-2020» пройдет в формате спецшоу Напомним, что шоу «Евровидение» проходило ежегодно с 1956 года. В этом году музыкальный конкурс был намечен на 12 — 16 мая в Роттердаме.

Общество Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что один из ее сыновей в настоящее время находится в США и помогает больным с коронавирусом.

Общество Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.