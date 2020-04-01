Экономика

Lenta.ruLenta.ruПутин обложил налогом банковские вклады

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который облагает налогом доход с банковских вкладов и долговых ценных бумаг. Текст документа опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о налоге на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей

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Брать или не брать? Клиенты потянулись в банки закрывать вклады

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Налог на проценты по вкладам: как он будет рассчитываться?

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КП - Новосибирск31 марта в 20:18

Путин обложил налогом банковские вклады

Lenta.ruвчера в 12:44

Как в России будут собирать налог на вклады: «Налоговая вышлет счет»

Комсомольская правда31 марта в 05:03
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В Удмуртии ряд предприятий вернётся к работе с понедельника

Ижевск, 2 апреля 2020, 19:32 — REGNUM Относительно стабильная ситуация в Удмуртии позволяет расширить перечень предприятий, которые могут работать.
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Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке, передает ТАСС.
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ГИБДД и Минпромторг облегчат водителям жизнь

Пандемия коронавируса и экономический кризис привели к переносу закона о фотофиксации техосмотра, отмене одного из штрафов ГИБДД и расширению мер поддержки автопрома от Минпромторга РФ.
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Путин утвердил закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что правительство имеет право вводить режимы повышенной готовности и ЧС.
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Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
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Путин подписал указ о выходных до 30 апреля

Президент Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных в России до 30 апреля 2020 года, сообщает РИА Новости.
РИАМО 10:28
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Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Эксперты Fitch Ratings прогнозируют, что в 2021 году средняя цена нефти марки Brent поднимется до $45 за баррель.
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Общество

Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.
Интерфакс 08:09
Футбол

«Спартак» договорился с футболистами о снижении их зарплат на 40%

«Спартак» договорился с футболистами о снижении их зарплат на 40% Московский «Спартак» первым из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) пошел на снижение зарплат футболистов из-за пандемии коронавируса.
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Трамп заявил о готовящемся нападении Ирана на силы США в Ираке

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран или его сторонники якобы готовят нападение на американские силы и объекты в Ираке.
Взгляд.ру вчера в 14:09
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Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
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В подъезде Брянска вывесили объявление о заражённых COVID-19 соседях

Брянск, 2 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Объявление-предупреждение о заражённых коронавирусом соседях появилось в одном из подъездов многоэтажного дома в Брянске.
REGNUM 06:22
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Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
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Общество

В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице

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«Евровидение-2020» пройдет в формате спецшоу

Напомним, что шоу «Евровидение» проходило ежегодно с 1956 года. В этом году музыкальный конкурс был намечен на 12 — 16 мая в Роттердаме.
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Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что один из ее сыновей в настоящее время находится в США и помогает больным с коронавирусом.
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Среди 14-ти жителей региона, больных коронавирусной инфекцией, есть один ребенок.
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Нурмагомедов рассказал, почему не может провести бой с Фергюсоном

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Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
ТАСС вчера в 11:18
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
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Минск планирует получить от Москвы 2 млн тонн нефти по $4 за баррель

Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск рассчитывает получить 2 млн тонн нефти из России по цене около $4 за баррель.
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Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

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США допустили снятие санкций с «дочек» «Роснефти»

Власти Соединенных Штатов снимут санкции с дочерних компаний "Роснефти" после продажи ее активов в Венесуэле, если выяснится, что они действительно больше не работают в стране.
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Евгений Куйвашев продолжил отвечать на вопросы о режиме изоляции

Евгений Куйвашев сегодня продолжил отвечать на вопросы уральцев, возникающие в условиях пандемии коронавируса.
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В России родился первый ребенок с коронавирусом

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Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
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У главного тренера сборной России по гимнастике выявлен коронавирус

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