Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России бесплатно выдадут препарат от коронавируса

Препарат против коронавируса "Авифавир" будет бесплатным в России в рамках ОМС, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

РИА Новости16:03

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

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Россияне смогут бесплатно получить препарат от COVID-19 по ОМС

Газета.Ru15:02

В РФПИ сообщили, что препарат «Авифавир» будет бесплатным по ОМС

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Препарат от коронавируса «Авифавир» будет бесплатным в России по ОМС

Известия15:52

Российский препарат от коронавируса начнут выдавать бесплатно

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Гейтс высказался о чипах, в Петербурге открылись храмы. Главное о коронавирусе за 5 июня

ТАСС11:56
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МордовМедиа вчера в 11:36
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Цена Brent поднялась выше $40 за баррель впервые почти за три месяца

Котировки нефти растут, цена Brent впервые за почти три месяца превысила отметку в $40 за баррель на признаках того, что страны ОПЕК+ вот-вот договорятся продлить ограничения по добыче.
Интерфакс 03 июня в 01:48
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Топовый процессор Ryzen 7 3700X подешевел до $260

Компания AMD снизила цены на свой топовых процессор Ryzen 7 3700X до $265 (18 160 рублей).
МонаВиста 11:15
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
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Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что в Швеции открыта "пожизненная" вакансия, где не нужно работать.
Piter.tv 14:48
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Политика

Внешние границы ЕС останутся закрытыми до 1 июля — еврокомиссар

Министры внутренних дел стран-членов ЕС достигли общей договоренности о том, что закрытие внешних границ Евросоюза будет продлено до 1 июля, отметила также еврокомиссар.
REGNUM 09:15
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РБК 04:20
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Общество

YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию

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Интернет

В Telegram появился видеоредактор

Главным нововведением обновления стал интегрированный видеоредактор. Обычный фоторедактор появился в Telegram пять лет назад.
Ридус 11:02
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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Политика

В Госдепе США потребовали от России «убраться с Ближнего Востока»

России следует уйти с Ближнего Востока, полагает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
Коммерсантъ вчера в 22:25
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Валерия сообщила, что Шнуров взывает о помощи

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Шнуров в споре с продюсером Иосифом Пригожиным о «голодающих артистах» сделал для себя неожиданное открытие.
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Два человека пострадали в результате стрельбы в Кизляре

В центральной городской больнице Кизляра сообщили, что пострадавшие прооперированы.
ТАСС 18:23
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
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Кино

Названы номинанты телевизионной премии BAFTA

NewInform вчера в 06:17
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Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
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Общество

В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров

Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
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В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
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Авто

Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе

Car.ru вчера в 05:30
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Наука

Аномальную материю нашли внутри нейтронных звезд

Ученые нашли доказательства, что ядра очень массивных нейтронных звезд состоят из кварков - субатомных частиц.
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Энергетика

Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
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Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы

Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
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Здоровье

В Якутии за последние сутки от коронавируса выздоровело 100 человек

Как сообщила вице-премьер Якутии Ольга Балабкина на брифинге республиканского оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, за сутки из инфекционных стационаров выписалось 100 человек, передает ЯСИА.
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Трамп приказал сократить численность войск в Германии

Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии.
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Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США

Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растёт с каждым днём, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
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Причиной аварии в Норильске могла стать изношенность оборудования

Названа еще одна причина аварии в Норильске, результатом которой стал разлив топлива.
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Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

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Дмитриев Кирилл Александрович
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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