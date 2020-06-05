Коронавирус
РИА НовостиВ России бесплатно выдадут препарат от коронавируса
Препарат против коронавируса "Авифавир" будет бесплатным в России в рамках ОМС, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Общество
Против оппозиционера Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Уголовное дело в отношении 54-летнего Платошкина доктора исторических наук возбуждено по двум статьям — за склонение к совершению массовых беспорядков и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
МордовМедиа вчера в 11:36
Энергетика
Цена Brent поднялась выше $40 за баррель впервые почти за три месяца
Котировки нефти растут, цена Brent впервые за почти три месяца превысила отметку в $40 за баррель на признаках того, что страны ОПЕК+ вот-вот договорятся продлить ограничения по добыче.
Интерфакс 03 июня в 01:48
Гаджеты
Топовый процессор Ryzen 7 3700X подешевел до $260
Компания AMD снизила цены на свой топовых процессор Ryzen 7 3700X до $265 (18 160 рублей).
МонаВиста 11:15
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что в Швеции открыта "пожизненная" вакансия, где не нужно работать.
Piter.tv 14:48
Политика
Внешние границы ЕС останутся закрытыми до 1 июля — еврокомиссар
Министры внутренних дел стран-членов ЕС достигли общей договоренности о том, что закрытие внешних границ Евросоюза будет продлено до 1 июля, отметила также еврокомиссар.
REGNUM 09:15
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 04:20
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI вчера в 07:25
Интернет
В Telegram появился видеоредактор
Главным нововведением обновления стал интегрированный видеоредактор. Обычный фоторедактор появился в Telegram пять лет назад.
Ридус 11:02
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Политика
В Госдепе США потребовали от России «убраться с Ближнего Востока»
России следует уйти с Ближнего Востока, полагает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
Коммерсантъ вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Валерия сообщила, что Шнуров взывает о помощи
Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Шнуров в споре с продюсером Иосифом Пригожиным о «голодающих артистах» сделал для себя неожиданное открытие.
News.ru 19:41
Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в Кизляре
В центральной городской больнице Кизляра сообщили, что пострадавшие прооперированы.
ТАСС 18:23
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
Кино
Названы номинанты телевизионной премии BAFTA
NewInform вчера в 06:17
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 14:45
Общество
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости 02:56
Здоровье
В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи
По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
Авто
Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе
Car.ru вчера в 05:30
Наука
Аномальную материю нашли внутри нейтронных звезд
Ученые нашли доказательства, что ядра очень массивных нейтронных звезд состоят из кварков - субатомных частиц.
Evo-rus.com вчера в 03:12
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Религия
Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы
Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
Здоровье
В Якутии за последние сутки от коронавируса выздоровело 100 человек
Как сообщила вице-премьер Якутии Ольга Балабкина на брифинге республиканского оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, за сутки из инфекционных стационаров выписалось 100 человек, передает ЯСИА.
ИА ЯСИА 06:28
Политика
Трамп приказал сократить численность войск в Германии
Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии.
Lenta.ru 17:21
Общество
Место разлива топлива в Норильске обработали сорбентом
На ТЭЦ-3 в Норильске были проведены работы по обработке поверхности, на которой произошёл разлив дизельного топлива.
Pravda.Ru 02:58
Общество
Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США
Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растёт с каждым днём, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 17:16
Происшествия
Причиной аварии в Норильске могла стать изношенность оборудования
Названа еще одна причина аварии в Норильске, результатом которой стал разлив топлива.
Вести.Ru 15:24
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Газета.Ru 10:50