Экономика
ЧистовикВ России безработица может расти по трем сценариям
При базовом варианте развития событий экономика заработает без ограничений уже осенью-зимой, безработица вырастет до 8,3 % в 2021 году. По пессимистичному сценарию эпидемия продлится до первого квартала 2022 года, пишет Лента ру.
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с чего всё началось
Вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8–10% от рабочей силы в случае реализации пессимистичного сценария, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).РБК03 июня в 17:00
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«Рассчитывать на быстрое восстановление уровня безработицы не стоит». Эксперт о пессимистичном сценарии
ФедералПресс04 июня в 22:01
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