с чего всё началось

При базовом варианте развития событий экономика заработает без ограничений уже осенью-зимой, безработица вырастет до 8,3 % в 2021 году. По пессимистичному сценарию эпидемия продлится до первого квартала 2022 года, пишет Лента ру.

В России безработица может расти по трем сценариям

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