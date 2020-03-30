Коронавирус
МонаВистаВ России бизнес получит беспроцентные кредиты для выплаты зарплат
Для покрытия убытков от нерабочей недели и других ограничительных мер в целях профилактики коронавирусной пандемии российский бизнес получит беспроцентные кредиты для выплаты зарплат. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.
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Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
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"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
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Путин посмертно присвоил звание Героя России генералу Шаймуратову
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову.
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Молодой итальянец рассказал о пережитой тяжелой форме коронавируса
Молодой адвокат из Рима Андреа Наполи сообщил о том, как ему удалось пережить тяжелую форму нового коронавируса.
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Трамп не исключил новых ограничений по коронавирусу
Президент США Дональд Трамп не исключил новых ограничений по коронавирусу.
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Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок
Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
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26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Общество
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Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Экономика
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В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Политика
Кен Маккаллум стал новым главой MI5
Новый глава MI5 вступит в должность в конце апреля и сменит на этом посту Эндрю Паркера.
Общество
Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве
Постоянный отчет о геолокации — обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
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В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом
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Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
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В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Здоровье
Еще две петербургские больницы начали прием больных пневмонией
Еще два петербургских медицинских учреждения перепрофилировались для лечения внебольничной пневмонии – это госпиталь для ветеранов войн на Старорусской улице и городская многопрофильная больница №2. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе Смольного.
Здоровье
«Вирус мутировал! Вам нечего будет есть!» — медик обратилась к россиянам
У российских медиков пока (подчёркиваем — пока!) хватает терпения культурно объяснять населению, почему стоит соблюдать карантин и не «выбираться на шашлычки».
Авто
BMW готовит BMW X5 с новой водородной установкой
Марка BMW совместными усилиями с Toyota создала новую водородную силовую установку, которая обладает мощностью 374 лошадиные силы.
Общество
В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
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Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.