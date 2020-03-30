Для покрытия убытков от нерабочей недели и других ограничительных мер в целях профилактики коронавирусной пандемии российский бизнес получит беспроцентные кредиты для выплаты зарплат. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

В России бизнес получит беспроцентные кредиты для выплаты зарплат

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