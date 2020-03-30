Коронавирус

МонаВистаМонаВистаВ России бизнес получит беспроцентные кредиты для выплаты зарплат

Для покрытия убытков от нерабочей недели и других ограничительных мер в целях профилактики коронавирусной пандемии российский бизнес получит беспроцентные кредиты для выплаты зарплат. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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