Коронавирус
МонаВистаВ России бизнес получит беспроцентные кредиты для выплаты зарплат
Для покрытия убытков от нерабочей недели и других ограничительных мер в целях профилактики коронавирусной пандемии российский бизнес получит беспроцентные кредиты для выплаты зарплат. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.
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Opera улучшает свой криптокошелёк для Европы и нескольких других стран
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Аналитики BusinessWire сообщают о снижении продаж смартфонов
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В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции
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