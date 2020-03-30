Коронавирус

МонаВистаМонаВистаВ России бизнес получит беспроцентные кредиты для выплаты зарплат

Для покрытия убытков от нерабочей недели и других ограничительных мер в целях профилактики коронавирусной пандемии российский бизнес получит беспроцентные кредиты для выплаты зарплат. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Правительство готово оказать поддержку отраслям, которые больше всего пострадали от коронавируса

Эхо Москвы04:01

Государство гарантирует беспроцентные кредиты для выплаты зарплат

Парламентская газета05:45

«ВЭБ.РФ» даст гарантии на 100 млрд рублей по зарплатным кредитам малого бизнеса

Фонтанка.Ру04:43

Сбербанк и ВТБ получат госгарантии на 40 миллиардов рублей для кредитования МСП

Вести.Ru07:01

Озвучили новые меры поддержки малого и среднего бизнеса из-за коронавируса

Медиа 7304:01

Сбербанк и ВТБ получат гарантии на ₽20 млрд для кредитов малому бизнесу

РБК03:11

Мишустин обещал гарантии на 20 млрд рублей Сбербанку и ВТБ для кредитования малого бизнеса

Интерфакс02:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Здоровье

В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом

В Приморском крае подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 21:40
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Российская газета 19:56
Экономика

В Госдуме не исключили льготы для пенсионеров по налогу на вклады

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил ввести 13-процентный налог на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более 1 млн рублей.
Национальная служба новостей 05:01
Игры

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru 10:40
Общество

В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
REGNUM 01:48
Здоровье

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
Lenta.ru 20:49
Экономика

Пермский край и Приморье ввели меры поддержки для бизнеса из-за вируса

Законодательное собрание Пермского края утвердило первоочередные меры поддержки малого и среднего бизнеса, предложенные губернатором края Дмитрием Махониным, сообщили РБК в администрации региона.
РБК 11:56
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлится до 14 апреля

Напомним, всеобщий режим домашней самоизоляции в Москве действует с сегодняшнего дня, 30 марта.
Челнинские известия 11:05
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество

Россиянам напомнили о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск

Министерство труда напомнило россиянам о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 21:47
Происшествия

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Ведомости 15:33
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Вести Подмосковья 11:43
Энергетика

Российский рынок может «залить» европейский бензин

Российский топливный рынок может оказаться под давлением импортного бензина, в основном из Европы.
Телеканал 360° 23:00
Политика

Лавров и Помпео провели телефонные переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в понедельник по телефону обсудили ситуацию с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, а также итоги саммита «группы двадцати» (G20).
Известия 13:54
Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах и аптеках

Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках.
Piter.tv 12:28
Интернет

Opera улучшает свой криптокошелёк для Европы и нескольких других стран

Согласно пресс-релизу, предоставленному CryptoGlobe, норвежская компания добавляет несколько новых функций, включая расширение на весь ЕС, Австралию, Новую Зеландию, Мексику и Швейцарию прямых пополнений кошелька, что позволит пользователям покупать криптовалюту непосредственно через браузер.
Блокчейн24 05:49
Авто

Список функций авто, о которых не знает большинство водителей

Эксперты назвали самые интересные и полезные «фишки» автомобилей, о которых не знают многие водители.
Автоновости дня вчера в 05:25
Политика

Какие поручения дал Путин полпредам в связи с коронавирусом

Во время видеоконференции президент России Владимир Путин дал указания своим полпредам, поставив новые задачи в связи с распространением коронавируса.
KrasnodarMedia 15:10
Общество

В Петербурге ввели режим полной изоляции

В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Газета.Ru 15:49
Энергетика

Нефть Brent подешевела до 22 долларов за баррель

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 22 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Российская газета 11:24
Шоу-бизнес

74-летний Евгений Петросян стал прадедушкой

Mockva.ru 18:48
Общество

В Братске построят инфекционный блок для борьбы с коронавирусом

Tkgorod.ru 20:56
Шоу-бизнес

Джиган показал трогательное фото с новорожденным сыном

Джиган держит на руках своего маленького сына Давида.
Слово и Дело 28 марта в 02:42
Общество

Заболевшая коронавирусом жительница Алтая летела с депутатами

Как сообщает издание, в том самолете с женщиной летели из Москвы в Барнаул депутаты Госдумы от Алтайского края Иван Лоор, Валерий Елыкомов, депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков, депутат Алтайского Заксобрания, персек крайкома КПРФ Мария Прусакова, а также бизнесмены.
Sibnet Новости 07:27
Происшествия

В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

РИА Новости 21:25
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Общество

В четырех муниципалитетах Якутии введен режим самоизоляции

В четырех муниципальных образованиях Якутии - Якутске, поселке Жатай, Нерюнгринском и Мирнинском районах - усилены меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Российская газета 20:54
Гаджеты

Аналитики BusinessWire сообщают о снижении продаж смартфонов

По мнению влиятельного издания аналитики BusinessWire, это самое большое падение в истории мирового рынка смартфонов.
Megaobzor.com вчера в 07:26
Общество

В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции

В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Newsroom24 14:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное