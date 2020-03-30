Коронавирус

МонаВистаМонаВистаВ России бизнес получит беспроцентные кредиты для выплаты зарплат

Для покрытия убытков от нерабочей недели и других ограничительных мер в целях профилактики коронавирусной пандемии российский бизнес получит беспроцентные кредиты для выплаты зарплат. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.
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Кабмин заявил о беспроцентных кредитах бизнесу на зарплаты работникам

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Интерфакс02:51
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
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В полицию поступило сообщение о том, что у дома № 4 по Туристской улице двое неизвестных подъехали на Land Rover к чёрному автомобилю Toyota, разбили окна, достали оттуда пассажира, затолкали его в свою машину и скрылись в сторону улицы Савушкина.
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Боксера Кушиташвили отпустили из СИЗО под домашний арест

Спортсмен больше не содержится под стражей в СИЗО, а переведен под домашний арест. Мера пресечения продлена до 1 мая, передает ТАСС.
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Режим самоизоляции для москвичей продлится до 14 апреля

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Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
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СК начал проверку из-за рассылки фейков о комендантском часе в Москве

Следственный комитет России начал проверку после распространения недостоверных сообщений о комендантском часе в Москве на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:25
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Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года

Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51.
Ведомости 09:59
Автоспорт

В Red Bull отказались от идеи заражать гонщиков

Прошло несколько дней и в эфире ORF Марко открыто заявил, что в Red Bull всерьёз обсуждали намеренное заражение вирусом гонщиков двух своих команд – Макса Ферстаппена, Александера Элбона, Пьера Гасли и Даниила Квята – и некоторых пилотов молодёжной программы, но эта идея не получила поддержки и от неё отказались.
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Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
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Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

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В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
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Принц Чарльз вылечился от коронавируса

Принц Уэльский Чарльз вылечился от коронавируса нового типа, передает BBC со ссылкой на представителя монаршей семьи.
Ведомости 10:24
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
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Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Российская газета 11:29
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Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Известия 09:27
Здоровье

Эпидемиолог: заразиться коронавирусом могут 7,8 млрд человек

«Вирусом заразятся около миллиарда человек, число смертей составит порядка 165 миллионов, экономике будет нанесен удар размером 1-3 триллиона долларов», – говорил ранее Ларри Бриллиант, слова которого приводят РИА Новости со ссылкой на издание Wired.
RuNews24.ru 12:18
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.
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Лукашенко обсудил с силовиками вопрос реагирования на учения НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с руководителями силовых ведомств страны вопрос реагирования на учения НАТО «Защитник Европы».
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Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
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В Москве выплатят пособие всем безработным из-за режима изоляции

Власти Москвы выплатят пособие всем гражданам, оставшимся без работы из-за режима изоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
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РБК 09:37
Авто

Семиместную Hyundai Creta засняли на тестах

Как сообщает портал NJCAR.RU, накануне фотошпионам удалось сфотографировать новинку во время ходовых испытаний в Южной Корее.
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Мурино закрывают на въезд и выезд

Ограничения связаны с вводимым в Ленинградской области карантином.
Леноблинформ 09:43
Здоровье

Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Lenta.ru вчера в 10:52
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Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч

В Италии число зараженных коронавирусом возросло на 1648 человек. Общее число случаев заражения COVID-19 на Апеннинах превысило 100 тысяч.
Московский Комсомолец 12:26
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Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
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Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
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В Волгоградской области вводят новые ограничения из-за COVID-19

Всем жителям региона рекомендован режим самоизоляции. Волгоградская область ввела ограничения, последовав примеру других субъектов РФ.
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Квинси Промес нарушил условия карантина

Бывший лидер московского «Спартака» Квинси Промес нарушил условия карантина, введенного в Голландии из-за эпидемии коронавируса.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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