Коронавирус
МонаВистаВ России бизнес получит беспроцентные кредиты для выплаты зарплат
Для покрытия убытков от нерабочей недели и других ограничительных мер в целях профилактики коронавирусной пандемии российский бизнес получит беспроцентные кредиты для выплаты зарплат. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.
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Происшествия
План «перехват»: в Петербурге двое затолкали в автомобиль мужчину и скрылись с места
В полицию поступило сообщение о том, что у дома № 4 по Туристской улице двое неизвестных подъехали на Land Rover к чёрному автомобилю Toyota, разбили окна, достали оттуда пассажира, затолкали его в свою машину и скрылись в сторону улицы Савушкина.
Происшествия
Боксера Кушиташвили отпустили из СИЗО под домашний арест
Спортсмен больше не содержится под стражей в СИЗО, а переведен под домашний арест. Мера пресечения продлена до 1 мая, передает ТАСС.
Общество
Режим самоизоляции для москвичей продлится до 14 апреля
Режим самоизоляции для москвичей будет действовать до 14 апреля, сообщили в столичном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Происшествия
СК начал проверку из-за рассылки фейков о комендантском часе в Москве
Следственный комитет России начал проверку после распространения недостоверных сообщений о комендантском часе в Москве на фоне пандемии коронавируса.
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года
Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51.
Автоспорт
В Red Bull отказались от идеи заражать гонщиков
Прошло несколько дней и в эфире ORF Марко открыто заявил, что в Red Bull всерьёз обсуждали намеренное заражение вирусом гонщиков двух своих команд – Макса Ферстаппена, Александера Элбона, Пьера Гасли и Даниила Квята – и некоторых пилотов молодёжной программы, но эта идея не получила поддержки и от неё отказались.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Общество
Принц Чарльз вылечился от коронавируса
Принц Уэльский Чарльз вылечился от коронавируса нового типа, передает BBC со ссылкой на представителя монаршей семьи.
Политика
Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Игры
Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Общество
В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах
Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Здоровье
Эпидемиолог: заразиться коронавирусом могут 7,8 млрд человек
«Вирусом заразятся около миллиарда человек, число смертей составит порядка 165 миллионов, экономике будет нанесен удар размером 1-3 триллиона долларов», – говорил ранее Ларри Бриллиант, слова которого приводят РИА Новости со ссылкой на издание Wired.
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.
Армия и оружие
Лукашенко обсудил с силовиками вопрос реагирования на учения НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с руководителями силовых ведомств страны вопрос реагирования на учения НАТО «Защитник Европы».
Общество
Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана
Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
Общество
В Москве выплатят пособие всем безработным из-за режима изоляции
Власти Москвы выплатят пособие всем гражданам, оставшимся без работы из-за режима изоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Общество
На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян
В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
Авто
Семиместную Hyundai Creta засняли на тестах
Как сообщает портал NJCAR.RU, накануне фотошпионам удалось сфотографировать новинку во время ходовых испытаний в Южной Корее.
Общество
Мурино закрывают на въезд и выезд
Ограничения связаны с вводимым в Ленинградской области карантином.
Здоровье
Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч
В Италии число зараженных коронавирусом возросло на 1648 человек. Общее число случаев заражения COVID-19 на Апеннинах превысило 100 тысяч.
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Общество
В Волгоградской области вводят новые ограничения из-за COVID-19
Всем жителям региона рекомендован режим самоизоляции. Волгоградская область ввела ограничения, последовав примеру других субъектов РФ.
Футбол
Квинси Промес нарушил условия карантина
Бывший лидер московского «Спартака» Квинси Промес нарушил условия карантина, введенного в Голландии из-за эпидемии коронавируса.