Общество

РосбалтРосбалтВ России более 120 человек умерли от коронавируса за сутки

7490 человек выздоровели за прошедшие 24 часа. Общее число инфицированных COVID-19 в РФ достигло 765 437 в 85 регионах, умерли 12 247 человек.
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В России с начала эпидемии от коронавируса умерли более 12 тысяч человек

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В России более 120 человек умерли от коронавируса за сутки

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Более 12 тысяч человек скончалось в России от коронавируса

Primpress.ruвчера в 03:35

Медики выявили более 6 тысяч случаев заражения COVID-19 в РФ за последние сутки

VSE42.RU03:49
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В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

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В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
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Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков

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Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда.
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
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В Чикаго во время беспорядков пострадали 18 полицейских

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Украина купит у США 16 патрульных катеров

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Гендиректор «Спартака»: из-за карантина клуб понес убытки

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По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
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Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
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Общество

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
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Мария Захарова заявила о скором освобождении двух россиян в Ливии

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, из ливийской тюрьмы в ближайшее время выйдут Максим Шугалей и Самир Суэйфан.
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Прокурор не исключил умышленный поджог готического собора в Нанте

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Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса

Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции.
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Экономика

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
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Правительство России установило правила продажи красивых автономеров

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Киану Ривз напишет сценарий для экшен-комикса про бессмертного воина

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Четверо украинских военных умерли после испытаний американской вакцины

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Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму

Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
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Бывшая солистка группы Serebro пожаловалась на диктатора-Фадеева

Певица Полина Фаворская, которая сменила Елену Темникову на позиции солистки группы Serebro, пожаловалась на работу с продюсером группы Максимом Фадеевым.
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Вирусолог оценил исследование о раннем симптоме коронавируса

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В ДНР обнаружили тело третьего украинского военного

Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что под Горловкой в Донбассе обнаружено тело третьего украинского военного, погибшего несколько дней назад, сейчас решается вопрос о его передаче на подконтрольную Киеву территорию.
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Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
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В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства

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