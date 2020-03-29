Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России под наблюдением из-за коронавируса остаются 166 тысяч человек

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истёкший период 2020 года находились 250 989 человек, по состоянию на 27 марта под контролем остаются 166 739 человек», — цитирует РИА Новости ведомство.
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В России из-за коронавируса наблюдаются более 182 тысяч человек

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Под меднаблюдение из-за коронавируса в России попали 182 тысячи человек

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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
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В Уфе накажут родителей детей, обнаруженных на крупном концерте

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СК проверяет блогершу, похваставшуюся прогулками вместо карантина

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Политика

Назначен новый глава Роскомнадзора

Новым главой Роскомнадзора назначен бывший начальник Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации президента Андрей Липов.
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«Химкам» будет присвоен титул чемпиона России

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Сегодня, 29 марта, собор провел последнее богослужение, Литургию Василия Великого, на которой присутствовало гораздо меньше человек, чем обычно.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко остановить все спортивные мероприятия в стране, передает "Спорт-Экспресс".
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Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

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Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
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Знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался

Один из самых знаменитых дирижеров и композиторов последних десятилетий Кшиштоф Пендерецкий скончался в возрасте 86 лет, пишет РИА Новости.
Aobe.ru 08:54
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В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

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Ученые полагают, что цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, влияющих на пигментацию и взросление человека.
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Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
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Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

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Военный многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан к 20 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны России.
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