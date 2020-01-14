Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБолее 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК. В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
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с чего всё началось

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБК13 января в 22:04

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Сезон не выдался

Российская газета14 января в 11:01

Банки отказали в кредитах в 2019 году более 60% заявителей

Газета.Ru14 января в 03:51

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК13 января в 23:58

Более 60% россиян получили отказ в выдаче кредита

Известия14 января в 00:54

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

RT на русском14 января в 00:37

Банки стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах

Эхо Москвы14 января в 01:30

Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков

РИА Новости14 января в 01:28
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Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru 15 января в 04:09
Происшествия

Вице-мэр Ярославля задержан за взятку

Выходец из Подмосковья Ринат Бадаев работает вице-мэром Ярославля с марта 2019 года.
Коммерсантъ 01:42
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев вступил в спор с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Известия 01:42
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»

Lenta.ru 01:53
Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru 15 января в 10:43
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Происшествия

На трассе М-4 «Дон» под Адыгейском произошло массовое ДТП

Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате столкновения 20 автомобилей в Адыгее в шести ДТП, которые произошли одновременно на одном участке трассы М-4 "Дон".
ТАСС 01:45
Общество

«Проект» рассказал о богатстве семьи Мишустина

FreeNews-Volga вчера в 09:34
Общество

В Москве повторен температурный рекорд 95-летней давности

ТАСС вчера в 06:08
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Экономика

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 17 января 2020 года, напоминает АСВ.
ТАСС 00:56
Происшествия

В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:19
Политика

Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать Мишустина

КПРФ не может поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, так как депутаты пока ничего не знают о новом составе кабинета министров и программе политика.
РБК вчера в 04:50
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
RT на русском вчера в 01:18
Авто

Toyota представила водородный седан Toyota Mirai второго поколения

Один из крупнейших японских автопроизводителей Toyota представил новый водородный седан Toyota Mirai второго поколения.
OAnews вчера в 08:03
Общество

Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды

Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.
ТАСС 00:35
Общество

Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы

В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
РИА Новости 00:54
Общество

Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.
Lenta.ru вчера в 18:39
Происшествия

В Москве задержаны сообщники «бога Кузи»

Газета.Ru 02:06
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости вчера в 05:27
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 21:24
Общество

В США заключенного помиловали за несколько часов до казни

Добавим, что Медерс стал шестым по счету помилованным в Джорджии с 2002 года заключенным. Смертная казнь разрешена в 29 американских штатах.
Российская газета вчера в 20:15
Происшествия

В Татарстане СК возбудил дело о домогательствах физрука к детдомовцам

В Татарстане Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении преподавателя физкультуры детдома "Акчарлак" после того, как в сети появилось видео, где дети рассказывают о домогательствах с его стороны.
Газета.Ru вчера в 10:46
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»

Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Народные новости вчера в 21:02
Армия и оружие

В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США

При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Вести.Ru 00:55
Происшествия

В жутком ДТП у «Аэропарка» в Брянске есть погибший

БрянскToday вчера в 17:30
Политика

МИД: Россия не изменит внешнюю политику после смены правительства

Внешняя политика России останется неизменной после смены правительства страны, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью РИА "Новости".
Газета.Ru 01:42
Экономика

Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками

Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
Ведомости вчера в 02:08
Происшествия

Трое иностранцев погибли в ДТП под Саратовом

Столкнулись автомобиль «Волга» и минивэн Hyundai, в котором ехали восемь человек. Трое из погибших являются иностранным гражданами.
Известия вчера в 04:22
Экономика

Капитализация Alphabet достигла $1 трлн

Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.
Коммерсантъ вчера в 18:48
Как работают Яндекс.Новости?
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