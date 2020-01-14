Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБолее 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК. В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
Читать в источнике
Комментировать951
с чего всё началось

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБК13 января в 22:04

Подробнее о событии

РБК: банки одобрили в 2019 году менее 40% кредитных заявок граждан

ТАССвчера в 01:26

Сезон не выдался

Российская газетавчера в 11:01

Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков

РИА Новостивчера в 01:28

У людей денег нет, но взять их негде: Эксперт о том, почему российские банки потеряли «аппетит» к кредитованию

Царьград05:28

Более 60% россиян получили отказ в выдаче кредита

Известиявчера в 00:54

Банки стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах

Эхо Москвывчера в 01:30

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК13 января в 23:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 07:57, Ашберн
Политика

Путин отметил четко обозначенный запрос на перемены в обществе

Президент России Владимир Путин, открывая свое Послание Федеральному Собранию, заявил, что в настоящее время в обществе четко обозначился запрос на перемены.
Экономика сегодня 04:15
Футбол

Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским "Динамо".
Вести.Ru 07:36
Общество

В России понизят пенсии в 2020 году

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что часть пенсионеров России должны быть готовы к сокращению пенсионных выплат в 2020 году.
News-24.ru 12 января в 23:13
Происшествия

Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»

Неизвестный взял в заложники женщину в ТЦ "Москва-Сити", полиции удалось освободить ее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 07:08
Политика

В России допустили принятие поправок в Конституцию без референдума

В России могут принять поправки в Конституцию России, предложенные главой государства Владимиром Путиным, без референдума.
Lenta.ru 06:58
Политика

«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
РБК 13 января в 01:50
Здоровье

Как на кишечник влияет кофе, раскрыли гастроэнтерологи

Медики уверены, что регулярное употребление кофе регулирует здоровый состав микробиома кишечника, что снижает риск развития некоторых заболеваний.
Волгоградская правда вчера в 21:10
Общество

Учителям повысят доплаты за классное руководство

Указанную специальную доплату планируется ввести в действие уже с 1 сентября текущего года – она будет выплачиваться дополнительно к уже установленным региональным выплатам за классное руководство.
Гарант 05:50
Авто

Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

Tvoe-avto.com 13 января в 04:36
Экономика

Время платить по счетам: на Украине перестал вещать телеканал «ATR»

На Украине прекратили финансировать крымско-татарский телеканал «ATR», который ранее базировался на территории Крыма и принадлежит организатору блокады полуострова Ленуру Ислямову.
Вести Крым 06:44
Кино

Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW

На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
КиноПоиск 03:10
Шоу-бизнес

Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера

Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Алтапресс 01:26
Политика

Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Рамблер 06:30
Авто

В Сети появились изображения универсала Kia Optima

Недавно получивший новое обновление седан KIA K5, более известный на российском авторынке как Optima, в будущем времени мог бы получить вариацию в кузове универсал.
Pnzdrive вчера в 16:00
Политика

Порошенко предположил сроки своего попадания в тюрьму

Как уверяют источники, Порошенко также предположил, что окружение действующего президента примет решение посадить его в тюрьму на определенный срок, когда электоральная поддержка власти начнет падать.
Lenta.ru 07:52
Авто

Кроссовер Skoda Kamiq получил версию Scoutline

Стоит сказать, что Skoda Kamiq станет первым кроссовером марки, который получит специальное исполнение под названием Scoutline.
Тарантас Ньюс 06:06
Происшествия

В Нижнем Тагиле обвиняемый в убийстве мальчика может попасть под арест

REGNUM 01:36
Политика

Путин поручил запустить в России бесплатный интернет

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 15 января предложил запустить в России бесплатный интернет с российскими соцсетями и сайтами.
Чита.Ру 04:56
Происшествия

В Подмосковье умер младенец, рожденный суррогатной матерью

Сообщается, что следователи осмотрели квартиру, опросили жителей дома, няню ребенка, а также руководство и менеджера организации по вопросам суррогатного материнства.
РИА Новости вчера в 10:11
Футбол

Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»

Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
News.ru 05:06
Происшествия

В Петербурге оправдали осужденных за взятки экс-сотрудников ГИБДД

Петербургский городской суд вынес решение по жалобе двух бывших сотрудников ГИБДД Александра Мишенина и Андрея Криулина на обвинительный приговор.
Gazeta.SPb 05:34
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Технологии

Samsung поможет сделать из упаковки телевизора кошачий домик

Компания Samsung представила экологичную упаковку Eco-Package. Она позволяет владельцам техники сделать из неё предмет интерьера.
News.ru 03:47
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Discover24 02:21
Армия и оружие

СК РФ возбудил дело по факту обстрела в Донбассе

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 356 УК РФ («жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).
Известия 07:28
Происшествия

Сын экс-хоккеиста сборной России убил мать в невменяемом состоянии

Газета.Ru 07:16
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Единоборства

Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест

Коммерсантъ вчера в 20:38
Политика

Путин потребовал сформировать систему экологического мониторинга

Президент России Владимир Путин требует сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране.
Народные новости 05:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное