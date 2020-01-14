Экономика
RT на русскомВ России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
С 1 января в России вступил в силу последний этап ограничения предельного долга. По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.
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с чего всё началось
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.РБКвчера в 22:04
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Экономика
Кудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что из федерального бюджета страны было украдено около двух-трех миллиардов рублей.
Происшествия
Задержан подозреваемый в организации убийства Окуевой
Экономика
В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
Политика
Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Происшествия
Летевший в Москву самолёт вынужденно сел в Перми
Самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажира, передаёт пресс-служба пермского аэропорта.
Общество
В России предложили запретить запускать фейерверки вблизи жилых домов
«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — отметил Фёдоров.
Общество
Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь
Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Энергетика
Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись
Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров.
Происшествия
Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова
19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
Общество
В «Брауншвейгской» колбасе двух марок нашли нитраты
Специалисты Роскачества изучили образцы сырокопчёной «Брауншвейгской» колбасы отечественного производства и выявили в двух из них повышенное содержание нитратов натрия.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Наука
Учёные: Температура Мирового океана повышается с рекордной скоростью
В 2019 году температура Мирового океана повышалась стремительными темпами, что доказало "бесспорное и прогрессирующее" нагревание планеты Земля.
Общество
Зеленый снег напугал жителей Челябинска
Зеленый снег обнаружили в Челябинске. Странным налетом сугробы покрылись на въезде в город со стороны Екатеринбурга.
Здоровье
После сигнала архангельских активистов ОНФ детский сад в Васильевской, подтопленный канализационными стоками, приостановил свою работу
После обращения активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области Холмогорский районный суд вынес решение о приостановлении деятельности детского сада №47 «Золушка» в деревне Васильевская.
Авто
В Chery рассказали о новинках для России
Первой новинкой Chery в 2020 году станет флагманский кроссовер Tiggo 8, который встанет на ступень выше модели Tiggo 7. Как выяснили «Автоновости дня», к нам приедет дорестайлинговый вариант «восьмерки» с простой решеткой радиатора и «единообразными» дневными ходовыми огнями.
Хоккей
Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» в НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
В Петербурге сошли с рельсов пять цистерн с топливом
На станции Московская-Сортировочная в Санкт-Петербурге в ночь с 13 на 14 января с рельсов сошли пять цистерн с топливом, сообщает Nation News.
Экономика
СМИ: Китай закупит американские товары на $200 млрд в рамках торговой сделки
Первая фаза торговой сделки, которая будет подписана между Китаем и США в Вашингтоне на этой неделе, содержит пункт об обязательствах Пекина закупать американских товаров на $200 млрд в четырех отраслях в течение двух лет.
Армия и оружие
Китайское Sohu: После падения Су-57 путь его экспорта в Китай полностью заблокирован
Шоу-бизнес
Ольга Бузова честно призналась, что оплачивает отпуск с возлюбленным
В одной из инстаграм-историй Ольга призналась, что оплачивает завтраки, обеды и ужины, да и вообще сама организовывает всю развлекательную программу.
Происшествия
Литвинова прокомментировала наезд на нее машины
Актриса и режиссер Рената Литвинова прокомментировала в своем Instagram инцидент на Тверском бульваре в Москве, где ее на пешеходном переходе сбила машина.
Космос
В подготовке экипажей МКС выявлены проблемы
Как отмечают специалисты, сокращенный объем подготовки членов экипажей новых кораблей по российскому сегменту МКС и постоянно меняющаяся программа полета вследствие сдвигов дат стартов кораблей, а также новые места расположения кораблей-спасателей в составе МКС вносят серьезные коррективы в существующую подготовку по действиям экипажей в аварийных ситуациях.
Авто
Toyota сделала 272-сильный полноприводный хэтчбек GR Yaris
«Заряженный» хэтчбек получил 272-сильный 1,6-литровый бензиновый турбомотор, 6-ступенчатую механическую коробку передач с функцией автоматической синхронизации оборотов при переключениях, расширенную колею а также полный привод GR-Four.
Космос
В Индии создадут центр подготовки астронавтов
Индийская организация космических исследований (ISRO) создаст собственный центр подготовки астронавтов в городе Чаллакере в штате Карнатака, рассказал глава ISRO Кайласавадиву Сиван изданию The Hindu.
Происшествия
В Хабаровске 1700 домов остались без тепла из-за аварии
Футбол
«Рубин» показал первую тренировку под руководством Слуцкого
Сегодня, 13 января пресс-служба казанского клуба опубликовала несколько фотографий с первой тренировки команды под руководством нового наставника.
Экономика
Пенсии обложат подоходным налогом
Новая пенсионная система (ГПП — гарантированный пенсионный план) предполагает, что после завершения накопительной фазы гражданин сможет либо приобрести «пожизненный пенсионный план», либо забрать накопленное сразу.