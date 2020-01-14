Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

С 1 января в России вступил в силу последний этап ограничения предельного долга. По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.
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с чего всё началось

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБКвчера в 22:04

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Более 60% россиян получили отказ в выдаче кредита

Известия00:54

Банки стали чаще отказывать заемщикам в новых кредитах

Эхо Москвывчера в 22:32

Более 60% россиян получили отказ в кредитах в 2019 году

Газета.Ru00:42

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

RT на русском00:37

Банки отказали более 60% желающих взять кредит

Коммерсантъвчера в 23:20

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:58

Россиянам стали чаще отказывать в кредитах

Lenta.ru00:45
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Экономика

Кудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что из федерального бюджета страны было украдено около двух-трех миллиардов рублей.
Газета.Ru 00:23
Происшествия

Задержан подозреваемый в организации убийства Окуевой

Кавказский узел 12 января в 13:30
Экономика

В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
RT на русском вчера в 01:08
Политика

Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Lenta.ru 00:30
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 12 января в 11:20
Происшествия

Летевший в Москву самолёт вынужденно сел в Перми

Самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажира, передаёт пресс-служба пермского аэропорта.
RT на русском вчера в 23:57
Происшествия

Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной

РИА Новости 01:02
Общество

В России предложили запретить запускать фейерверки вблизи жилых домов

«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — отметил Фёдоров.
RT на русском вчера в 22:12
Происшествия

В Томске врачи вытащили из ребенка 31 магнитный шарик

Газета.Ru 00:59
Общество

Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь

Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
РИА Новости вчера в 15:35
Энергетика

Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись

Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров.
Известия вчера в 06:01
Происшествия

Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова

19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
Газета.Ru вчера в 12:11
Общество

В «Брауншвейгской» колбасе двух марок нашли нитраты

Специалисты Роскачества изучили образцы сырокопчёной «Брауншвейгской» колбасы отечественного производства и выявили в двух из них повышенное содержание нитратов натрия.
REGNUM 00:49
Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Коммерсантъ вчера в 16:19
Наука

Учёные: Температура Мирового океана повышается с рекордной скоростью

В 2019 году температура Мирового океана повышалась стремительными темпами, что доказало "бесспорное и прогрессирующее" нагревание планеты Земля.
Life.ru вчера в 16:35
Общество

Зеленый снег напугал жителей Челябинска

Зеленый снег обнаружили в Челябинске. Странным налетом сугробы покрылись на въезде в город со стороны Екатеринбурга.
ГТРК Южный Урал 00:41
Здоровье

После сигнала архангельских активистов ОНФ детский сад в Васильевской, подтопленный канализационными стоками, приостановил свою работу

После обращения активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области Холмогорский районный суд вынес решение о приостановлении деятельности детского сада №47 «Золушка» в деревне Васильевская.
Общероссийский Народный Фронт вчера в 06:02
Авто

В Chery рассказали о новинках для России

Первой новинкой Chery в 2020 году станет флагманский кроссовер Tiggo 8, который встанет на ступень выше модели Tiggo 7. Как выяснили «Автоновости дня», к нам приедет дорестайлинговый вариант «восьмерки» с простой решеткой радиатора и «единообразными» дневными ходовыми огнями.
Автоновости дня 00:45
Хоккей

Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия 00:07
Происшествия

В Петербурге сошли с рельсов пять цистерн с топливом

На станции Московская-Сортировочная в Санкт-Петербурге в ночь с 13 на 14 января с рельсов сошли пять цистерн с топливом, сообщает Nation News.
RT на русском 01:18
Экономика

СМИ: Китай закупит американские товары на $200 млрд в рамках торговой сделки

Первая фаза торговой сделки, которая будет подписана между Китаем и США в Вашингтоне на этой неделе, содержит пункт об обязательствах Пекина закупать американских товаров на $200 млрд в четырех отраслях в течение двух лет.
ТАСС 00:05
Армия и оружие

Китайское Sohu: После падения Су-57 путь его экспорта в Китай полностью заблокирован

Военное обозрение 00:02
Шоу-бизнес

Ольга Бузова честно призналась, что оплачивает отпуск с возлюбленным

В одной из инстаграм-историй Ольга призналась, что оплачивает завтраки, обеды и ужины, да и вообще сама организовывает всю развлекательную программу.
Woman.ru вчера в 13:33
Происшествия

Литвинова прокомментировала наезд на нее машины

Актриса и режиссер Рената Литвинова прокомментировала в своем Instagram инцидент на Тверском бульваре в Москве, где ее на пешеходном переходе сбила машина.
Московский Комсомолец 12 января в 11:20
Космос

В подготовке экипажей МКС выявлены проблемы

Как отмечают специалисты, сокращенный объем подготовки членов экипажей новых кораблей по российскому сегменту МКС и постоянно меняющаяся программа полета вследствие сдвигов дат стартов кораблей, а также новые места расположения кораблей-спасателей в составе МКС вносят серьезные коррективы в существующую подготовку по действиям экипажей в аварийных ситуациях.
Портал Поиск вчера в 06:24
Авто

Toyota сделала 272-сильный полноприводный хэтчбек GR Yaris

«Заряженный» хэтчбек получил 272-сильный 1,6-литровый бензиновый турбомотор, 6-ступенчатую механическую коробку передач с функцией автоматической синхронизации оборотов при переключениях, расширенную колею а также полный привод GR-Four.
Коммерсантъ вчера в 04:44
Космос

В Индии создадут центр подготовки астронавтов

Индийская организация космических исследований (ISRO) создаст собственный центр подготовки астронавтов в городе Чаллакере в штате Карнатака, рассказал глава ISRO Кайласавадиву Сиван изданию The Hindu.
REGNUM 12 января в 00:19
Происшествия

В Хабаровске 1700 домов остались без тепла из-за аварии

Российская газета вчера в 20:13
Футбол

«Рубин» показал первую тренировку под руководством Слуцкого

Сегодня, 13 января пресс-служба казанского клуба опубликовала несколько фотографий с первой тренировки команды под руководством нового наставника.
ProstoProSport вчера в 15:53
Экономика

Пенсии обложат подоходным налогом

Новая пенсионная система (ГПП — гарантированный пенсионный план) предполагает, что после завершения накопительной фазы гражданин сможет либо приобрести «пожизненный пенсионный план», либо забрать накопленное сразу.
Инвест-Форсайт вчера в 21:49
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