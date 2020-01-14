В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.

с чего всё началось

По данным НБКИ, самый высокий уровень одобрения у заявок на ипотеку: в 2019 году банки одобрили 65,6% обращений за этим видом кредита.

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

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