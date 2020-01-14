Экономика
РБКБолее 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
По данным НБКИ, самый высокий уровень одобрения у заявок на ипотеку: в 2019 году банки одобрили 65,6% обращений за этим видом кредита.
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с чего всё началось
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.РБКвчера в 22:04
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Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Общество
Суд обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях
Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, в том числе и информацию, на что потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Политика
Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения по Ливии с племенами
«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён», — говорится в сообщении ведомства.
Единоборства
Макгрегор признался в пьянстве перед боем с Нурмагомедовым
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал, что перед боем с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году злоупотреблял алкоголем.
Происшествия
Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям
Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Общество
Аналитики подсчитали среднюю зарплату в России за 2019 год
Средняя зарплата в России в 2019 году составила почти 37,9 тыс. рублей и выросла на 6% по сравнению с 2018-м.
Общество
ФБК: Госконтракты на организацию книжного фестиваля на Красной площади 4 года подряд без конкурса получает одно юрлицо
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального утверждает, что госконтракты на организацию книжного фестиваля на Красной площади 4 года подряд без конкурса получает одно и то же юридическое лицо – это Российский книжный союз, который возглавляет Сергей Степашин.
Политика
Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
Шоу-бизнес
Глеба Панфилова и Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида
Пропажу своей сумки Инна Чурикова обнаружила еще в день прилета в Испанию, куда она с семьей отправилась встречать Новый год.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Космос
События недели в сфере высоких технологий. 6–12 января 2020 года
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Политика
В Раде предрекли украинцам рабское будущее
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрёк украинцам рабское будущее в случае, если парламентарии примут законопроект об открытии рынка земли.
Политика
В Литве предложили отмечать день взятия Москвы
Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
Общество
РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей
Максимальная стоимость закупки — 1,08 млрд руб. РЖД станет первой среди государственных компаний, которая массово внедрит в своих подразделениях компьютеры на "Эльбрусе", отмечает издание.
Политика
Лавров обвинил НАТО в уничтожении ливийской государственности
В 2011 году НАТО уничтожило государственность Ливии, заявил на пресс-конференции с коллегой из Шри-Ланки глава МИД России Сергей Лавров.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Здоровье
На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии
Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, за две недели, в период новогодних праздников, восемь боевиков ВСУ, находившихся в зоне проведения карательной операции против Донбасса, скончались от пневмонии.
Кино
Актер из «Звездных войн» может сняться во втором сезоне «Ведьмака»
Первый сезон сериала «Ведьмак» подошел к концу, второй уже начали снимать, а фанаты тем временем продолжают поднимать тему с идеальной ролью для Марка Хэмилла, который успешно играл Люка Скайуокера в «Звездных войнах».
Футбол
ЦСКА отправился на первый зимний сбор в Испанию
Московский ЦСКА утром 14 января отправился на первый зимний сбор в Испанию, где пройдут все три тренировочных сбора команды перед весенней частью чемпионата Российской премьер-лиги.
Авто
АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Авто
В России зарегистрировали Bugatti Divo
В России выдан патент на внешний облик гиперкара Bugatti Divo минимальной стоимостью 5 млн долларов.
Общество
Жириновский призвал сократить гимн России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить гимн РФ, сообщает Агентство "Москва".
Общество
В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи
«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.
Политика
Глава МАУ обвинил власти Ирана в катастрофе Boeing
Президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне возложил вину на власти Ирана за крушение Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана.